В результате обстрела со стороны российских террористов в Донецкой области ранен солдат ВСУ

Обстрел со стороны российских террористов был (как обычно сообщают в пресс-центре ООС) неприцельным и неопасным, но после ранения украинского солдата перестал быть таким.

Как сообщает оперативно-тактическая группировка «Північ», 30 сентября в Донецкой области боевики обстреляли позиции операции Объединенных сил под Зайцевым. В результате инцидента один украинский военный получил осколочное ранение.

Российские оккупанты обстреляли украинские позиции из подствольного гранатомета.

Военнослужащего экстренно доставили в больницу. Состояние здоровья оценивают как удовлетворительное.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.