В результате обстрела со стороны российских террористов в Донецкой области ранен солдат ВСУ

В результате обстрела со стороны российских террористов в Донецкой области ранен солдат ВСУСегодня, 16:39
Обстрел со стороны российских террористов был (как обычно сообщают в пресс-центре ООС) неприцельным и неопасным, но после ранения украинского солдата перестал быть таким.
Как сообщает оперативно-тактическая группировка «Північ», 30 сентября в Донецкой области боевики обстреляли позиции операции Объединенных сил под Зайцевым. В результате инцидента один украинский военный получил осколочное ранение.
Российские оккупанты обстреляли украинские позиции из подствольного гранатомета.
Военнослужащего экстренно доставили в больницу. Состояние здоровья оценивают как удовлетворительное.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.