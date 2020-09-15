В оккупированном Луганске школы закрывают на карантин из-за неконтролируемой эпидемии COVID-19

В оккупированном российскими террористами Луганске так называемая «комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций» перевела на дистанционное обучение 10 школ в связи с увеличением заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди учащихся и педагогов.

«Перевести на дистанционное обучение с 29 сентября по 10 октября включительно ряд учебных учреждений города в связи с увеличением количества заболевших ОРВИ среди учащихся и педагогических работников», — говорится в сообщении.

С 29 сентября по 10 октября включительно переводятся на дистанционное обучение школы №№ 6, 7, 8, 11, 12, 44, 57, 60, 67 и комплекс «Единство».

Кроме того, комиссией принято решение об ужесточении контроля соблюдения масочного режима в общественном транспорте, в торговых сетях и на рынках Луганска.

Как мы сообщали ранее, эпидемия COVID-19 на оккупированных российскими террористами территориях полностью вышла из-под контроля - боевики закрывают больницы для приема обычных граждан, лишают граждан возможности пересекать линию разграничения через КПВВ в Станице Луганской и манипулируют количеством заболевших и умерших от недополученного лечения от коронавирусной болезни.