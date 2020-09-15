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Российские террористы ограничили проход через КПВВ в Станице Луганской до 1 раза в месяц

Сегодня, 14:59 citynews.net.ua | Напечатать

Российские террористы ввели ограничения для прохода через единственный стабильный КПВВ с оккупированными территориями в Луганской области.

Главарь террористов Пасечник сегодня подписал приказ, ограничивающий возможность украинским гражданам пересекать КПВВ в Станице Луганской.

Согласно приказу террористов, въезд граждан на оккупированную территорию Луганской области с территории Украины и выезд граждан с оккупированной территории на территорию Украины, имеющих регистрацию по месту жительства на оккупированной территории Луганской области, осуществляется по документам, подтверждающим такой факт, не чаще одного раза в месяц

Объясняют эти ограничения российские террористы неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сложившейся на территории Украины, и угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Вместе с тем в оккупированном Луганске из-за открытой границы с Россией продолжается неконтролируемый рост заболеваемости коронавирусом.

В этих районах уже ограничены массовые мероприятия закрываются больницы для приема обычных больных и ужесточается режим карантина.


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КПВВ в Станице Луганской можно пересечь будет не чаще одного раза в месяц