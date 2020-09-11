В оккупированном Луганске запретили массовые мероприятия и закрывают больницы для простых больных

В оккупированном российскими террористами Луганске продолжают усиливать карантин из-за неконтролируемой эпидемии коронавируса COVID-19.

Так с 23 сентября так называемая городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций» объявила о запрете массовых мероприятий с количеством участников более 50 человек и запрете проведения культурно-массовых мероприятий в учреждениях образования.

Кроме того на очередном совещании работникам субъектами хозяйствования, предоставляющими ритуальные услуги, напомнили о соблюдении противоэпидемических мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции и необходимости соблюдать меры безопасности при захоронении умерших.

При этом российские террористы отрицают резкий рост заболеваемости и смертности от коронавируса на оккупированных территориях Луганской области.

В то же время 1 городская клиническая больница Луганска закрыта для простых и ургентных пациентов — все отделения этого медицинского учреждения (терапевтическое, хирургическое, ЛОР, неврология и гинекология) с 22 сентября были переведены в режим пульмонологии. Все больные в срочном порядке были выписаны из отделений, независимо от тяжести состояния.