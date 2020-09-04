В оккупированной части Луганской области ужесточили карантин из-за неконтролируемой эпидемии COVID-19

В оккупированном российскими террористами Луганске с 21 сентября 2020 года и до особого распоряжения было решено запретить проведение культурно-массовых мероприятий во всех образовательных учреждениях.

Причиной ужесточения карантина стали многочисленные вспышки COVID-19. По официальным данным оккупационной власти зарегистрировано 848 случаев заражения коронавирусом. Тем не менее местные жители сообщают о переполненных людьми больницах с диагнозом пневмония, нехватке медиков и лекарств.

Также, в нарушение международных законов, оккупировавшая Луганскую область Россия не обеспечивает больницы необходимым количеством тестов и медикаментов для борьбы с COVID-19. При этом РФ запрещает доступ международных гуманитарных миссий на контролируемые ей территории Луганской и Донецкой областей.

Оккупационными властями до улучшения эпидемической обстановки на оккупированной территории Луганской области было решено запретить проведение краткосрочных и длительных свиданий с лицами, содержащимися в тюрьмах и колониях.

Кроме того, боевики утвердили «Требования по предупреждению распространения COVID-19 в театрах и концертных залах» - среди мер, которыми надеются сдержать бесконтрольное распространение коронавируса измерение температуры, социальная дистанция и карантин.