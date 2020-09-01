В Луганской области опять готовят кандидатов-двойников?

Похоже, что политтехнологи штаба Шахова начали поиск «двойников» лидера ОПЗЖ Юрия Бойко для включения в партийные списки «Нашего края», а также подконтрольных партий «Опоблок» и «За будущее».

По информации источника из штабных недр сахарного «магната», дана команда всем структурам по всем областям Украины — разыскать граждан по имени «Юрий Бойко» или «Юлий Бойко», которые за деньги согласятся сыграть роль «фантомов», оттягивающих в Луганской области голоса от ОПЗЖ на местных выборах.

Технология включения в списки «кандидатов-двойников» — примитивная и древняя, но позволяет «откусить» часть голосов избирателей из рейтинга известных в регионе политических сил. По-видимому, в организации Шахова дела пошли из рук вон плохо — сетки не работают, полиция и губернатор обложили со всех сторон, поэтому политтехнологи решили бросить в бой откровенно «паленую карту».

На прошлых выборах в Верховную раду в Луганской области использовалось сразу несколько «двойников» для кандидатов в народные депутаты. Примечательно, что ни один из них не был однофамильцем кандидатов от Шахова.

Также не все гладко с раздачей сахара, которую шаховцы практикуют уже много лет — уголовное дело по факту подкупа избирателей уже передано в суд Лисичанской прокуратурой.

Как тут не вспомнить анекдот еще советских времен, так горячо любимых в Луганской области:

Жил-был в советские времена некий дворник — колоритнейшая личность с роскошной окладистой бородой. И так он был похож с этой бородою на Карла Маркса, что люди на него приходили со всей столицы полюбоваться. Дошло сие безобразие до компетентных органов. Пришли к нему товарищи в штатском и говорят: «Вы, это… сбрили бы, это самое…»

Дворник, степенно оглаживая предмет конфликта, ответствовал: «Ну, положим, бороду я сбрею. А умище-то куда девать, а?»