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В Луганской области на 113 округе парад двойников и однофамильцев

Вчера, 16:12 citynews.net.ua | Напечатать

ЦИК продолжает регистрировать кандидатов на участие в одномандатных избирательных округах. В Луганской области не наибольшее, но интересное количество кандидатов зарегистрировано в 113 избирательном округе - на 25 июня их уже 16.

113 одномандатный избирательный округ это преимущественно сельский регион - Белокуракинский, Кременской, Сватовский, Старобельский, Троицкий и часть Новоайдарского районы Луганской области.

И тем интереснее развернувшаяся в этом регионе борьба за мандат народного депутата. Именно здесь баллотируются известный луганский сепаратист Владимир Струк, почетный ректор Луганского национального университета Виталий Курило и луганский волонтер и журналист Константин Реуцкий, которые являются самовыдвиженцами и идут без поддержки какой-либо партии.

Партия Зеленского решила в этом регионе сделать ставку на админресурс и выдвинула в кандидаты главу Сватовского райсовета Виту Слепец, которая раньше возглавляла местное отделение Аграрной партии.

Этап странных манипуляций в этом округе начался уже на этапе регистрации кандидатов - Струк и Курило получили однофамильцев, а двое Зеленских - один из Марковского района, а второй из Белокуракинского - идут на выборы с абсолютно разными программами. При этом один из них практически повторяет общие фразы своего однофамильца, ставшего президентом Украины - одни общие фразы и ноль конкретики. Чего, например, только стоит пункт о борьбе с коррупцией: «Не вкради!» – основна заповідь у боротьбі з корупцією.

Также стоит отметить - программа одного из Зеленских и программа Виталия Курило создавалась на компьютере с одинаковым именем пользователя - это можно проверить скачав файлы с официального сайта ЦИК. Но это еще не означает, что их делал один и тот же человек - возможно это просто совпадение.

Однофамильцы для Струка и Курило подобрались из разных областей Украины. Для Виталия Курило нашелся пенсионер Павел Курило из Житомира, а для Владимира Струка - в селе Ивановки Черниговской области нашелся еще один пенсионер-кандидат Валерий Струк. Но Украина - свободная и демократическая страна, где каждый может избираться и быть избранным. Поэтому мы не будем утверждать, что это именно двойники-однофамильцы известных в Луганской области людей, подобранные в лучших традициях черно-серых политтехнологов.

Тем более, что программы однофамильцев отличаются от оригиналов  незначительными общими чертами - обещание мира и традиционный набор о всех благах для пенсионеров, чернобыльцев и афганцев.

Примечательно, что практически все кандидаты (за исключением Константина Реуцкого) обещают снижение налогов, преференции малому и среднему бизнесу и увеличение зарплат. Но никто не говорит где будет брать деньги на эти стандарты одновременно со снижением налогов.

Положительным моментом можно считать присутствие в программах обещание усилить роль местного самоуправления в Украине. Но насколько готов будет выполнить свои обещания народный депутат (кто бы не победил на выборах) - можно будет проверить только после избрания.

Список кандидатов по 113 одномандатному избирательному округу в Луганской области:

Брижко
Роман Ігорович		 народився 17 вересня 1993 року в селі Козятин Козятинського району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування. Самовисування Програма 23.06.2019
Воловенко
Олександра Володимирівна		 народилася 15 грудня 1990 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, бортпровідник, ПрАТ "Міжнародні авіалінії України", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування. Самовисування Програма 17.06.2019
Григоренко
Юлія Леонідівна		 народилася 16 лютого 1982 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер, ФОП Козлова В.М., безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування. Самовисування Програма 20.06.2019
Живага
Микола Олександрович		 народився 5 грудня 1991 року в місті Луганську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, СТОВ "АГРОДВІР", безпартійний, проживає в місті Старобільськ Луганської області, судимість відсутня, самовисування. Самовисування Програма 14.06.2019
Зеленський
Василь Сергійович		 народився 2 вересня 1954 року в селі Чабанове Білокуракинського району Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в смт Білокуракине Білокуракинського району Луганської області, судимість відсутня, самовисування. Самовисування Програма 21.06.2019
Зеленський
Олександр Іванович		 народився 1 вересня 1974 року в селі Кабичівка Марківського району Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Кабичівка Марківського району Луганської області, судимість відсутня, самовисування. Самовисування Програма 23.06.2019
Красюк
Володимир Федорович		 народився 27 листопада 1977 року в місті Рубіжне Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, директор, ТОВ "СВІТ-ІГРАШОК УКРАЇНА", безпартійний, проживає в місті Рубіжне Луганської області, судимість відсутня, самовисування. Самовисування Програма 12.06.2019
Курило
Віталій Семенович		 народився 2 лютого 1957 року в селищі Білокуракине Білокуракинського району Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Старобільськ Старобільського району Луганської області, судимість відсутня, самовисування. Самовисування Програма 13.06.2019
Курило
Павло Миколайович		 народився 19 грудня 1968 року в селі Троїцьке Приморського краю, Росія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, самовисування. Самовисування Програма 22.06.2019
Лукашев
Анатолій Іванович		 народився 17 лютого 1953 року в місті Антрацит Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт, Благодійна організація "Фонд Сергія Шахова", безпартійний, проживає в місті Антрацит Антрацитівського району Луганської області, судимість відсутня, самовисування. Самовисування Програма 19.06.2019
Мурашко
Кирило Олексійович		 народився 31 сiчня 1995 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування. Самовисування Програма 19.06.2019
Полулященко
Юрій Едуардович		 народився 8 лютого 1975 року в місті Старобільськ Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, військовий комісар, Луганський обласний військовий комісаріат оперативного командування "Схід", безпартійний, проживає в місті Луганську, судимість відсутня, самовисування. Самовисування Програма 23.06.2019
Рєуцький
Костянтин Сергійович		 народився 20 листопада 1974 року в місті Хабаровськ, Російська Федерація, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування. Самовисування Програма 21.06.2019
Рибалко
Євген Вікторович		 народився 4 вересня 1965 року в місті Сватове Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Сватівський міський голова, безпартійний, проживає в місті Сватове Луганської області, судимість відсутня, самовисування. Самовисування Програма 18.06.2019
Струк
Валерій Миколайович		 народився 9 грудня 1970 року в селі Іванівка Чернігівського району Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, пенсіонер, безпартійний, проживає в селі Іванівка Чернігівського району Чернігівської області, судимість відсутня, самовисування. Самовисування Програма 22.06.2019
Струк
Володимир Олексійович		 народився 15 травня 1964 року в смт Лозівський Слов'яносербського району Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Голова наглядової ради, ТОВ "ПІНТА Кремінський пивоварений завод", безпартійний, проживає в місті Кремінна Кремінського району Луганської області, судимість відсутня, самовисування. Самовисування Програма 20.06.2


Теги: Выборы-2019, Струк, Курило, Зеленский

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