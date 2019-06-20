В Луганской области на 113 округе парад двойников и однофамильцев

ЦИК продолжает регистрировать кандидатов на участие в одномандатных избирательных округах. В Луганской области не наибольшее, но интересное количество кандидатов зарегистрировано в 113 избирательном округе - на 25 июня их уже 16.

113 одномандатный избирательный округ это преимущественно сельский регион - Белокуракинский, Кременской, Сватовский, Старобельский, Троицкий и часть Новоайдарского районы Луганской области.

И тем интереснее развернувшаяся в этом регионе борьба за мандат народного депутата. Именно здесь баллотируются известный луганский сепаратист Владимир Струк, почетный ректор Луганского национального университета Виталий Курило и луганский волонтер и журналист Константин Реуцкий, которые являются самовыдвиженцами и идут без поддержки какой-либо партии.

Партия Зеленского решила в этом регионе сделать ставку на админресурс и выдвинула в кандидаты главу Сватовского райсовета Виту Слепец, которая раньше возглавляла местное отделение Аграрной партии.

Этап странных манипуляций в этом округе начался уже на этапе регистрации кандидатов - Струк и Курило получили однофамильцев, а двое Зеленских - один из Марковского района, а второй из Белокуракинского - идут на выборы с абсолютно разными программами. При этом один из них практически повторяет общие фразы своего однофамильца, ставшего президентом Украины - одни общие фразы и ноль конкретики. Чего, например, только стоит пункт о борьбе с коррупцией: «Не вкради!» – основна заповідь у боротьбі з корупцією.

Также стоит отметить - программа одного из Зеленских и программа Виталия Курило создавалась на компьютере с одинаковым именем пользователя - это можно проверить скачав файлы с официального сайта ЦИК. Но это еще не означает, что их делал один и тот же человек - возможно это просто совпадение.

Однофамильцы для Струка и Курило подобрались из разных областей Украины. Для Виталия Курило нашелся пенсионер Павел Курило из Житомира, а для Владимира Струка - в селе Ивановки Черниговской области нашелся еще один пенсионер-кандидат Валерий Струк. Но Украина - свободная и демократическая страна, где каждый может избираться и быть избранным. Поэтому мы не будем утверждать, что это именно двойники-однофамильцы известных в Луганской области людей, подобранные в лучших традициях черно-серых политтехнологов.

Тем более, что программы однофамильцев отличаются от оригиналов незначительными общими чертами - обещание мира и традиционный набор о всех благах для пенсионеров, чернобыльцев и афганцев.

Примечательно, что практически все кандидаты (за исключением Константина Реуцкого) обещают снижение налогов, преференции малому и среднему бизнесу и увеличение зарплат. Но никто не говорит где будет брать деньги на эти стандарты одновременно со снижением налогов.

Положительным моментом можно считать присутствие в программах обещание усилить роль местного самоуправления в Украине. Но насколько готов будет выполнить свои обещания народный депутат (кто бы не победил на выборах) - можно будет проверить только после избрания.

Список кандидатов по 113 одномандатному избирательному округу в Луганской области: