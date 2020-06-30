» » Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой на место пожаров в Луганской области

Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой на место пожаров в Луганской области

Сегодня, 11:43 citynews.net.ua | Напечатать

8 июля Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганской области в связи с масштабными лесными пожарами в Новоайдарском районе.

Глава государства осмотрит места возгорания и заслушает доклад председателя Луганской ОГА и представителей ДСНС по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Также Владимир Зеленский пообещал решить вопрос с компенсацией жителям пострадавших сел за сгоревшие дома.

Как мы сообщали ранее, площадь лесных пожаров в Луганской области составила около 50 га. 7 июля  из-за порывистого ветра и жары произошло распространение огня на с. Смоляниново.

По состоянию на 10:30 8 июля на территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, Капитаново и Вороново. В 10:35 начала работу авиация ДСНС.

В результате пожара огнем уничтожено в с. Смоляниново 23 жилых дома, повреждено 36 жилых домов и уничтожено 80 дачных домов кооператива «Волчье озеро».

Во время тушения пожара обнаружены тела 5 погибших и 9 человек (из них 2 детей) госпитализированы.

К тушению привлечены 1 тыс. 125 человек и 201 единица техники, из них от: ДСНС 638 человек личного состава и 140 единиц техники в том числе 2 самолета АН-32П.

Как сообщил директор Департамента по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны облгосадминистрации Александр Чалый, сегодня проведена аэроразведка территории леса, где возник пожар, и определено 15 очагов горения хвойной подстилки.

На месте трагедии работают 9 автомобилей и 25 сотрудников службы экстренной медицинской помощи.

По данным Луганского регионального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, помощь оказана 43 пострадавшим, из которых 34 на месте (без госпитализации). Госпитализированы в больницы Северодонецка и пгт Новоайдар - по 7 человек.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:23

В формате видеоконференции проходит заседание контактной группы по Донбассу

Сегодня, 13:19

Потерявшим жилье при пожаре в Луганской области выплатят по 300 тысяч гривень

Сегодня, 13:09

Видео масштабных пожаров в Луганской области снятое с беспилотника 93-й ОМБР

Сегодня, 12:30

Российские террористы избили людей на КПВВ «Новотроицкое» и прекратили пропуск

Сегодня, 11:43

Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой на место пожаров в Луганской области

Сегодня, 10:08

Аваков и Данилов прибыли в Луганскую область, где произошли масштабные лесные пожары

Сегодня, 10:03

Штормовое предупреждение: В Луганской области 9 населенных пунктов остались без электроэнергии

Сегодня, 09:59

В Украине за сутки выявлено 807 новых случаев COVID-19. В Луганской области 1 новый случай

Сегодня, 09:48

За сутки на Донбассе 4 раненых и обстрелы из артиллерии

Вчера, 19:55

В Северодонецке российские террористы  планировали взорвать цистерну с аммиаком

Вчера, 19:31

В Луганской области сгорели 80 домов - 4 погибших и 9 госпитализировано

Вчера, 18:00

Видео из горящего села Смоляниново под Северодонецком

Новости Украины:

Сегодня, 16:15

В Киеве обманутые вкладчики банка Аркада квартир перекрывали мост Метро

Сегодня, 13:56

В Одессе ураган повалил 63 дерева и повредил линии электропередач

Сегодня, 13:52

В Одесской области за последние дни фиксируют значительный скачок заболеваемости COVID-19

Вчера, 12:53

В Полтавской области неизвестные взорвали автомобиль Укрпочты и похитили 2,5 миллиона гривен

6-07-2020, 12:04

Во Львовской области паводок угрожал прорвать дамбу в Самбоском районе и затопить 7 сел

3-07-2020, 14:34

По легендарной игре Fallout снимут сериал

2-07-2020, 14:37

Одесса готова к снятию карантина - за сутки всего 9 случаев COVID-19

1-07-2020, 23:14

На Одесском рынке 7-й километр показали как осуществляют контроль за соблюдением мер санитарной безопасности

1-07-2020, 13:18

В Житомирской области государству возвращено 9,2 тонны незаконно добытого янтаря

1-07-2020, 13:10

В Одессе не рекомендуют купаться на 5 пляжах

1-07-2020, 12:36

В Киеве усилили карантин из-за роста заболеваемости COVID-19

30-06-2020, 19:31

В Одессе затопило центр города: фото и видео

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 

Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой на место пожаров в Луганской области