Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой на место пожаров в Луганской области

8 июля Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганской области в связи с масштабными лесными пожарами в Новоайдарском районе.

Глава государства осмотрит места возгорания и заслушает доклад председателя Луганской ОГА и представителей ДСНС по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Также Владимир Зеленский пообещал решить вопрос с компенсацией жителям пострадавших сел за сгоревшие дома.

Как мы сообщали ранее, площадь лесных пожаров в Луганской области составила около 50 га. 7 июля из-за порывистого ветра и жары произошло распространение огня на с. Смоляниново.

По состоянию на 10:30 8 июля на территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, Капитаново и Вороново. В 10:35 начала работу авиация ДСНС.

В результате пожара огнем уничтожено в с. Смоляниново 23 жилых дома, повреждено 36 жилых домов и уничтожено 80 дачных домов кооператива «Волчье озеро».

Во время тушения пожара обнаружены тела 5 погибших и 9 человек (из них 2 детей) госпитализированы.

К тушению привлечены 1 тыс. 125 человек и 201 единица техники, из них от: ДСНС 638 человек личного состава и 140 единиц техники в том числе 2 самолета АН-32П.

Как сообщил директор Департамента по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны облгосадминистрации Александр Чалый, сегодня проведена аэроразведка территории леса, где возник пожар, и определено 15 очагов горения хвойной подстилки.

На месте трагедии работают 9 автомобилей и 25 сотрудников службы экстренной медицинской помощи.

По данным Луганского регионального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, помощь оказана 43 пострадавшим, из которых 34 на месте (без госпитализации). Госпитализированы в больницы Северодонецка и пгт Новоайдар - по 7 человек.