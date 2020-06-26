В Луганской области сгорели 80 домов - 4 погибших и 9 госпитализировано

Предварительно 4 человека погибли и 9 госпитализированы в больницу. Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива «Волчья яма» и 30 жилых домов в с. Смоляниново.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, 6 июля вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничества возник лесной пожар на площади около 50 гектаров, из них 20 га - верховой пожар высокой опасности. В 8 часов. 11 мин. 7 июля пожар был локализован, в то же время в связи с порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (+38) огонь распространился на село Смоляниново Новоайдарского района.

Также пожарные ликвидируют пожар вблизи с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которой (верховой) составляет около 40 га.