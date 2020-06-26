Видео из горящего села Смоляниново под Северодонецком

Лесной пожар в Луганской области добрался до села Смоляниново под Северодонецком. Спасатели ГСЧС, волонтеры и полиция эвакуируют жителей и одновременно пытаются спасти дома от огня.

Полиция Луганской области опубликовала видео работы в горящем селе

На месте чрезвычайного происшествия работают 210 человек личного состава и 47 единиц пожарной техники ГУ ДСНС Украины в Луганской области.

На помощь им прибыли спасатели из Донецкой области в количестве 71 человек личного состава и 11 единиц пожарной техники.

Вскоре к ликвидации этой масштабной пожара присоединятся также харьковские и полтавские спасатели.



