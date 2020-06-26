В Луганской области эвакуируют жителей из двух сел: верховой пожар подбирается к домам

7 июля по состоянию на 15:00 в луганской области пожар хвойного леса охватил примерно 85 га. По словам пресс-службы ДСЧС возгорание - локализовано, что в переводе на нормальный язык означает сдерживанеи распространения огня на еще большую площадь.

Луганские спасатели продолжают борьбу с огнем, но в связи с порывистым ветром в послеобеденное время возникло еще несколько очагов лесных пожаров (верховой), которые распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района.

Сейчас происходит эвакуация жителей этих населенных пунктов.

На месте чрезвычайного происшествия работают 210 человек личного состава и 47 единиц пожарной техники ГУ ДСНС Украины в Луганской области.

На помощь им прибыли спасатели из Донецкой области в количестве 71 человек личного состава и 11 единиц пожарной техники.

Вскоре к ликвидации этой масштабной пожара присоединятся также харьковские и полтавские спасатели.

Работы по локализации и ликвидации пожара продолжаются.