В Луганской области из-за лесного пожара перекрыта трасса Северодонецк-Новоайдар - фото

Сегодня, 7 июля, начиная с 13:00, на линию 102 начали поступать сообщения о возгорании сухой травы в районе Чистого озера в Северодонецке. В районе пгт. Боровское огонь с поля перекинулся на забор жилого дома, в районе с. Метелкино горит трава и нежилой дом, в районе городской свалки горит лес, огонь перекинулся на населенный пункт Смоляниново.

Видео из горящего села Смоляниново вод Северодонецком >>>

Для ликвидации пожара задействованы спасательные отряды пожарных, оказывают помощь спасатели из других областей, полицией перекрыты дороги в направлении из Северодонецка на Новоайдар.

Как сообщает пресс-служба полиции, в настоящее время проводится эвакуация жителей пгт. Смоляниново.

В связи с возникновением чрезвычайной ситуации на территории Северодонецкого городского совета, исполнительному комитету Северодонецкого городского совета предложено безотлагательно рассмотреть вопрос выделения средств из городского материального резерва для ликвидации чрезвычайной ситуации.

И.о. городского головы, первый заместитель городского головы Олег Кузьминов подчеркнул, что 8 июля на заседании исполнительного комитета Северодонецкого городского членами исполкома для ликвидации этой чрезвычайной ситуации будут выделены средства ДСНС в Луганской области на оплату горюче-смазочных материалов, продуктов питания и одноразовой посуды , транспортных услуг по перевозке, на размещение эвакуированного населения, и призвал жителей города и прилегающих поселков сохранять спокойствие.

Также по решению Комиссии все предприятия, учреждения и организации города, независимо от формы собственности, должны привести силы и средства в готовности действиям по назначению по ликвидации крупных лесных пожаров на территории Северодонецкого городского совета и быть готовыми оказать всестороннюю помощь по ликвидации чрезвычайной ситуации.