Состоялось заседание ТКГ с представителями Луганска и Донецка со стороны Украины

Сегодня состоялось первое заседание трехсторонней контактной группы по Донбассу с представителями Донецкой и Луганской областей.

Как сообщил Денис Казанский, один из двух представителей Донецкой области, основное заседание ТКГ состоится завтра.

Сегодня переговоры должны были проходить с 9 до 13:00, но российская сторона опоздала и включилась почти на 40 минут позже.

Также, по словам Дениса Казанцева, представители группировок «ЛДНР», которые называют себя представителями ОРДЛО, на появление переселенцев в составе украинского представительства отреагировали нервно, хамили, пытались провоцировать перепалки.

«Пытаясь хоть как-то перекрутить ситуацию в свою пользу и сохранить лицо, представитель «ЛНР» Родион Мирошник несколько раз называл нас «представителями консультативного совета», на что модератор конференции господин Пьер Морель подчеркнул, что консультативный совет не создавался» - сообщил Казанский.

По словам первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Алексея Резникова, Россия отреагировала мягче чем предполагалось. Ссылаясь на техническую проблему, россияне задержали включение на 30 минут.

По мнению Резникова, это может свидетельствовать о внутренних консультациях, что объяснимо — о расширении представительства Украины их уведомили только сегодня утром.

Завтра политическая подгруппа начнет полноценную работу, правда в режиме видеоконференции, на который прешли стороны из-за ограничений вызванных эпидемией коронавируса.