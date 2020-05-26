Стали известны представители Донецка в переговорной группе по Донбассу

В Украине определились с новыми представителями оккупированных районов от Донецкой области на переговорах в Минске.

В состав Трехсторонней контактной группы по Донбассу от Донецкой области войдут журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш.

Сергей Гармаш — редактор независимого издания «Остров», родом из Донецкой области. До войны жил работал в Донецке журналистом и редактором. В результате угроз был вынужден покинуть родной город.

«Мне предложили войти в состав украинской делегации в Минской ТКГ. Сегодня уже буду участвовать в работе политической подгруппы. Как представитель ОРДЛО. Звучит страшно. На самом деле я уже пять лет говорю на всех эфирах: если уж вам так дороги Минские соглашения, а в них записано обязательство Украины «консультироваться» и «согласовывать» некоторые законопроекты с «представителями отдельных районов Донецкой и Луганской области», то я тоже из Донецка, ведите переговоры со мной!

Мы не будем вести переговоры с «ДНР». Этих трех букв нет в Минских соглашениях. Мы, как представители ОРДЛО, будем вести консультации с нашей властью и согласовывать, либо не согласовывать ее решения по важным для нас вопросам относительно Донбасса! В конце концов, нам там жить и не учитывать наши интересы — значит создавать почву для будущих, теперь уже действительно — гражданских, конфликтов.

Россия, как сторона конфликта, тоже может «приглашать» туда кого угодно, но поскольку Донецкая и Луганская области (вместе с их отдельными районами) являются административными единицами Украины (и это признает весь мир, в том числе и Москва), то логично, что Киев сам определяет с кем ему консультироваться на переговорах с Россией.

Знаю, что будут сомневающиеся, «зрада» и т. д. Но можно критиковать процесс, наблюдая его издалека и со стороны, а можно войти в него и непосредственно влиять на его развитие. А дальше все зависит только от чистоплотности человека. Моя позиция и относительно Минска и будущего украинского Донбасса принципиальна и не менялась все 6 лет. Если наша нынешняя властная команда считает, что Минский трек нужно отработать до его логического завершения, — что ж, давайте пройдем этот путь. Любое реальное действие — это лучше, чем пятилетняя имитация действия. Потому что если никуда не идти, то никуда и не придешь… В конце концов, не закончив один процесс нельзя полностью сфокусироваться на другом…» — сообщил Сергей Гармаш на своей странице в Фейсбук.

Второй представитель Донецкой области — Денис Казанский, известный блогер-расследователь из Донецка. Известен критическими публикациями о российских боевиках устроивших террор на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. После угроз также вынужден был покинуть оккупированные территории.

«Важное объявление. С сегодняшнего дня я принимаю участие в заседаниях Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Напомню, что она называется трехсторонней, так как сторонами переговоров считаются Украина, РФ и ОБСЕ (ЛДНР не сторона конфликта).

Сразу предупреждая ваши вопросы, скажу, что речь не о Консультационном совете, который планировали создать ранее и против которого выступило общество. От идеи создания такого совета отказались, и его не будет.

Речь о другом. Дело в том, что в комплексе мер по выполнению Минских соглашений, который вы сами можете найти в сети, есть пункты 11 и 12, в которых говорится, что вопросы касающиеся местных выборов в отдельных районах, а также закон об особом статусе этих районов должен обсуждаться и согласовываться с представителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Можно относиться как угодно к этим пунктам, но они есть в документе, который подписала украинская сторона.

При этом, в документе, как вы можете сами убедиться, нет ни одного упоминания о том, какие именно это должны быть представители отдельных районов. Такие организации, как ЛНР и ДНР, нигде не упоминаются. И соответственно нигде не сказано, что именно с ними Украина должна что-то согласовывать.

Долгое время от отдельных районов выступали почему-то граждане России — Дейнего и Никонорова, которых никто не выбирал и которые почему-то присвоили себе право говорить от имени Донбасса. При этом переселенцы — коренные дончане и луганчане, которые родились и выросли на Донбассе, и которых террором и преследований вынудили уехать, почему-то были лишены возможности решать судьбу своего родного региона. Теперь же ситуация изменилась, к переговорам привлечена группа коренных жителей Донбасса, выехавших в 2014 году из-за преследований и угроз, в число которых вошел и я. И у нас уж точно не меньше прав представлять отдельные районы — во-первых, в отличие от боевиков ЛДНР мы не являемся преступниками (не отжимали, не мародерствовали, не пытали людей на подвалах), во-вторых, мы не являемся гражданами России и имеем только украинские паспорта. Граждане РФ не имеют никакого права указывать, как нам в Украине жить и какие законы принимать.

Мы участвуем в ТКГ не для того, чтобы что-то согласовывать с представителями незаконных организаций ЛДНР, а именно для консультаций украинской делегации и обсуждения тех пунктов, которые Украина обязалась обсуждать , когда подписывала минские соглашения.

Предупреждая возможные вопросы, сразу скажу, что мы выступаем против закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины. Что же касается возможных будущих выборов на неподконтрольной территории, то наша позиция такая, что они возможны только после получения Украины контроля над границей и проходить могут исключительно по украинским законам — с возвращением украинского ТВ, украинских журналистов, украинских политических партий и переселенцев.

О том, как все прошло, напишу позже. Самому интересно узнать, как этот процесс выглядит изнутри» — пишет Казанский на своей странице в Фейсбук.

Напомним - ранее у Зеленского заявили, что представлять оккупированные районы Донбасса должны не агенты российских террористов, а переселенцы из Луганска и Донецка, которые также должны войти в состав переговорной группы по урегулированию российской агрессии.