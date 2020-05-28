Луганскую область на переговорах в Минске будут представлять врач и киевский юрист

Сегодня стали известны новые представители Луганской и Донецкой областей на переговорах в трёхсторонней группе по урегулированию российской агрессии на Донбассе.

Донецкую область будут представлять журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш.

Луганскую область будут представлять врач-травматолог Константин Либстер и юрист, глава ОО "Луганское землячество" Вадим Горан.

Уже с сегодняшнего дня, 9 июня, будут принимать участие в заседаниях политической подгруппы в трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Константин Либстер из известной в Луганске врачебной династии - его талант вернул полноценную жизнь многим луганчанинам после тяжелых травм.

Недоумение вызывает кандидатура Вадима Горана, который сейчас больше киевский юрист, а ранее занимал должность начальника Главного управления Генеральной Прокуратуры Украины.

Вадим Горан проживает в Киеве с 2004 года, и с Луганской областью его связывает разве что должность председателя в общественной организации Луганского землячества, которое он возглавил после ареста Александра Ефремова в 2015 году.

Кроме того, эту неоднозначную организацию в разное время возглавляли Виктор Тихонов - организатор знаменитого съезда сепаратистов в Северодонецке, Александ Ефремов - глава фракции Партии Регионов во время режима Януковича, а после Революции Достоинства - стал прибежищем региональной партноменклатуры.