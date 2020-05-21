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Очередные переговоры в «минском процессе» по Донбассу завершились традиционным ничем

Сегодня, 11:18 citynews.net.ua | Напечатать

Очередное заседание по урегулированию агрессии России на Донбассе в рамках «минского процесса», состоявшееся 27 мая 2020 года в формате видеоконференции, закончилось без результа.

Представитель российских террористов от Луганска Владислав Дейнего ограничился коротким сообщением о том, что переговоры завершились.

Представители Украины традиционно молчат, не желая сообщать об очередном провале политики Зеленского «просто перестать стрелять».

Зато представитель РФ Борис Грызлов отличился громкими обвинениями в сторону украинской делегации. При этом обвиняя нашу страну во всем плохом, но без конкретных фактов. Судя по всему просто по привычке.

Более того — сам Борис Грызлов не принял участия в видеоконференции.

Но это не помешало представителю России назвать предложение президента Украины Владимира Зеленского по изменению Минских соглашений таковым, что «может привести к непоправимым последствиям». Так Грызлов ответил на озвученную Зеленским во время пресс-конференции информацию, что для урегулирования ситуации на Донбассе может быть применен план «В» и «С».

Бесполезная встреча проходила на фоне нарушения Россией минских договоренностей об отводе тяжелого вооружения и прекращения огня.

С начала года в Луганской области российские террористы ежедневно обстреливают украинские населенные пункты из тяжелых минометов и артиллерии. А в последние несколько дней разместили танки и системы реактивного огня в жилых кварталах оккупированных городов.

Одновременно с этим представители России в ООН пытаются шантажировать мировое сообщество обстрелами на Донбассе в обмен на санкции, которые ЕС собирается продолжить из-за отсутствия каких-либо действий со стороны РФ.

Однако, как заявила канцлер Германии Ангела Меркель на форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра, ЕС «будет называть своими именами нарушение фундаментальных правил международного права. Санкции ЕС против России будут действовать до тех пор, пока не будет прогресса в достижении минских соглашений по Донбассу».


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