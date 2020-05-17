ГУР: Российские боевики в оккупированных Луганске и Донецке приведены в полную боевую готовность

По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, руководство российских оккупационных администраций по указанию московских кураторов продолжает мероприятия, направленные на эскалацию боевых действий в Украине.

С 20 мая 2020 года по «распоряжению» главарей оккупированных территория соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК находятся в боевой готовности «Полная».

Подразделения других военных формирований противника переведены на усиленный режим несения службы.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что боевиками проведены следующие мероприятия: личный состав вызван из отпусков; усиленны передовые подразделения, в том числе очередные артиллерийские подразделения выведены на позиции в нарушение минских договоренностей; резервы соединений и частей выведены на полигоны, получают дополнительный боекомплект и топливо.

Кроме того, военные комиссариаты осуществляют оповещения приписного состава об их прибытии в пункты сбора, а в воинских частях российских оккупационных войск развернуты пункты приема личного состава.