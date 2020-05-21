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Украина в ООН: Россия шантажирует условиями прекращения огня на Донбассе

Сегодня, 10:52 citynews.net.ua | Напечатать

На заседании Совбеза ООН Россия вернулась к шантажу, заявляя что без снятия санкций не будет глобального прекращения огня на Донбассе. Об этом написал в Facebook пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

«Тот момент, когда российская делегация откровенно заявляет на заседании Совбеза ООН о защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах, что без снятия санкций не будет глобального прекращения огня. Ранее мы слышали только то, что санкции мешают гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19. Не помогло, поэтому решили вернуться к старым практикам — шантажу», заявил Николенко.

По мнению дипломата, заявление РФ объясняет, почему продолжается насилие в Украине, Сирии, Ливии и других местах, где Россия является стороной конфликта.

«Но мы хорошо знаем, что даже если санкции теоретически будут отменены, прекращение огня не будет. Русские всегда найдут повод для продолжения агрессивной политики», отметил спикер представительства Украины в ООН.


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