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Сергею Губанову посмертно присвоено звание Героя Украины

Сегодня, 11:13 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» полковнику полиции Сергей Губанову, который погиб, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Мы потеряли легендарного командира батальона «Луганск-1». Сергей Губанов был одним из тех луганских милиционеров, которые весной 2014-го не изменили присяге на верность Украине. Он мечтал, чтобы над Луганском снова взвился сине-желтый флаг. Наступит день, и эта мечта обязательно осуществится. Вечная память нашему герою!» — сообщает сайт президента Укараины.

Соответствующий указ о награждении подписан 21 мая.

Ночью, 20 мая стало известно, что во время выполнения задания штаба Операции объединенных сил погиб командир батальона «Луганск-1» Сергей Губанов. Еще трое бойцов получили осколочные ранения.

22 мая в Луганской области объявлено Днем Траура.


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