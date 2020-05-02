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22 мая объявлено Днем траура в Луганской области

Сегодня, 13:24 citynews.net.ua | Напечатать

Председатель облгосадминистрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай своим распоряжением объявил 22 мая 2020 Днем траура в Луганской в связи с трагической гибелью при исполнении служебных обязанностей командира батальона патрульной службы особого назначения «Луганск-1» Главного управления Национальной полиции в Луганской области Сергея Губанова.

Сергей Губанов стал милиционером в 1995 году. Прошел путь от оперативника уголовного розыска Стахановского городского отдела милиции до начальнику Луганского городского управления. События 2014 застали его в должности начальника Ленинского районного отдела милиции Луганска.

В начале оккупации Сергея вместе с еще несколькими офицерами взяли в плен боевики и пытались выбить признание о том где милиционеры прячут автоматическое и табельное оружие. Тогда, благодаря решимости личного состава милиции, удалось освободить из плена всех пленных офицеров. Но, уже буквально через неделю у каждого из них дома были «засады» боевиков и объявлена «охота» на его жизнь и еще 16 офицеров милиции. Все они были внесены боевиками в «расстрельный список 17» и их фотографии были развешены на всех блокпостах террористов с призывом - подлежат расстрелу.

И с этого момента начался боевой путь офицера с большой буквы - Сергея Губанова. Боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей, освобождение вместе с военнослужащими ВСУ, Нацгвардейцами и добробатами захваченных боевиками территорий. В 2015 году Сергей был назначен командиром первого милицейского батальона «Луганск-1».

Для собратьев Сергей был настоящим бойцом, надежным товарищем и всегда приходил на помощь тем, кто в ней нуждался. Батальон «Луганск-1» для Сергея был настоящей семьей, где для каждого бойца он был и отцом, и воспитателем, и психологом. К каждому имел особый подход, всегда находил слова поддержки, становился на защиту каждого из них. Учил оставаться живыми во время выполнения боевых задач ....

За заслуги перед Родиной полковника полиции Сергея Губанова неоднократно отмечали правами Министра внутренних дел и председателя Национальной полиции.
Президентом Украины Сергей был награжден «Орденом Богдана Хмельницкого».

От редакции: Сергей Губанов был из тех людей, после знакомства с которыми возвращается вера в справедливость. Он мечтал вернуться в Украинский Луганск со своей семьей и побратимами и мы надеемся что его желание сбудется.


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