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В Трехизбенке погиб командир батальона «Луганск-1» Сергей Губанов

Сегодня, 01:19 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области погиб комбат Сергей Губанов. Ою этом сообщила Татьяна Погукай 

Во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил он и трое бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» получили осколочные ранения.

Устанавливаются все обстоятельства этого трагического события.

Все произошло сегодня, 20 мая, примерно в 21.30 в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района. Командир батальона полковник полиции Сергей Губанов погиб, еще трое бойцов получили тяжелые ранения. Им оказывают помощь врачи военного госпиталя.

Личный состав полиции Луганщины выражает искренние соболезнования семье Сергея Губанова, его родным и близким. Светлая память о легендарном комбата навсегда останется в наших сердцах.


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