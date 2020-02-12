В Луганской области оккупированный Первомайск уже 3 дня живет без воды

21 февраля с 14-00 Луганской энергетическое объединение обесточило Западную фильтровальную насосную станцию Попаснянского водоканала.

В результате из-за прекращения поставок воды по магистральному водоводу Ду 1200мм «ЗФС-3 — ЗФС-4», произошло сокращение плановых объемов подачи воды в оккупированные российскими террористами районы Луганской области.

В результате Стаханов, Кировск, Брянка, Алчевск, Перевальск, Красный Луч, Антрацит, Зоринск, Артемовск и Славяносербск получают воду в ограниченном объеме.

Водоснабжение города Первомайск прекращено полностью.

От поставок электроэнергии водоканал отключен из-за накопившихся долгов на сумму 186 миллионов гривень. Основная часть которых - долг оккупировавших Луганскую область российских террористов.

Как мы сообщали ранее, боевики передали Украине в качестве оплаты за воду 58 тонн монет на сумму 16 млн гривень. Все монеты были украдены в хранилищах разграбленных банков в оккупированном Луганске и других городах области.