Луганские террористы привезли для расчета за воду 58 тонн мелких монет. Сегодня на мосту в Счастье работники Попаснянского водоканала переносили мешки с монетами через мост под наблюдением ОБСЕ.

Об этом в сообщил заместитель директора Попаснянского районного водоканала Евгений Лысенко.

«Представители той стороны привозят деньги на мост в Счастье. В сопровождении СБУ и полиции подъезжает инкассаторская машина и инкассирует деньги. Деньги везут в банк и кладут на расчетный счет», — рассказал он.

В то же время, Лысенко отметил, что если раньше так называемая «ЛНР» рассчитывалась гривнами, то сейчас перешла на копейки.

«Они привозят 58 тонн мелочи. Наши люди носят эти 25-килограммовые мешки через мост. Обычно это было в гривнях с купюрами крупными 200, 100. Последний раз они нам дали по две грн и пять грн 24 млн. Сейчас речь идет о 15-16 млн грн. В этот раз они нам дают мелочью.

Думаю, они глумятся над нами», — добавил он.

Не исключено, что за воду российские терроисты в этот раз платили остатками монет из разграбленных хранилищ украинских банков. Валюту и крупные купюры из которых разграбили еще в 2014-2015 годах по приказу главарей террористов Болотова и Плотницкого.

Задолженность Попаснянского водоканала перед энергетиками (по данным ЛЭО), составляет более 170 миллионов гривень. При этом большая часть задолженности — долги за поставку воды оккупировавшим Луганск российским террористам.