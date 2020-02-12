ЛЭО планирует отключить Попаснянский водоканал от энергоснабжения

Луганское энергетическое объединение предупредило Попаснянский водоканал об отключении электроэнергии.

Как сообщает пресс-служба ЛЭО, отключение запланировано на 21 февраля из-за задолженности в 186 миллионов гривень. Основная сумма задолженности - долги за поставку воды в оккупированные районы Луганской области.

В результате отключения без воды могут остаться жители Попасной, а также оккупированных Первомайска, Кировского, Кадиевки, Брянки и прилегающих к ним поселков. Также отключение воды может затронуть жителей отдельных районов Луганска.

Стоит отметить, что несколько дней назад в Счастье состоялась передача наличных средств, которые российские оккупанты собрали в оккупированных районах для оплаты поставок воды. В присутствии ОБСЕ боевики, издеваясь над украинской стороной, передали 58 тонн монет на сумму около 16 миллионов гривень.

Деньги российские террористы собрали в разграбленных хранилищах украинских банков.