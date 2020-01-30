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В Луганской области второй день голодают шахтеры из-за долгов по зарплате

Сегодня, 12:35 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области вторые сутки продолжается голодовка на ГП «Первомайскуголь» (Луганская область). Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
15 человек: горняки, их жены и работники профсоюза продолжают акцию протеста до полного погашения задолженности по зарплате, которая тянется с июня 2019 года.

Акция протеста продлится до тех пор, пока перед работниками предприятия не будет полностью погашена задолженность: 68% - за декабрь, 100% - за ноябрь, частично за октябрь и июнь 2019-го года.

Несмотря на то, что вчера Кабинет министров Украины направил средства на выплату долгов по зарплате, деньги еще не поступили на счета горняков.

Также продолжается забастовка на шахте «Южнодонбасская» №1 (Угледар, Донецкая область). Горняки требуют выплаты задолженности по зарплатам и недопущения обесточивание шахты из-за долгов за электроэнергию.

После 2 дней пребывания под землей, поднялись на поверхность горняки шахты «Капитальная» в Мирнограде - шахтеры приостановили акцию протеста, потому что начали поступать средства по зарплатному долга.

В то же время сообщается, что горняки готовы вернуться к активной стадии протеста, если в ближайшие дни перед ними не будет полностью закрыто задолженность.


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