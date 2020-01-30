В Луганской области шахтеры объявили голодовку из-за невыплаты зарплат

В Луганской области шахтеры ГП «Первомайскуголь» (шахты «Карбонит» и «Горская»), их жены начали акцию протеста и голодовку из-за невыплаты заработной платы.

Также десять жен шахтеров поддержали своих мужей и объявили голодовку, а горняки второй смены отказались спускаться в забой.

Семьи горняков требуют полного погашения задолженности, стабильной работы предприятий угольной отрасли, обеспечение энергоснабжения шахт, отклонения правительственного закона о труде.

По состоянию на 4.02 зарплатный долг перед ГП «Первомайскуголь» составляет 130 470 000 гривен.

Председатель первичной ячейки НПГУ шахты «Горская» Виктор Видишь тоже объявил голодовку. Сейчас он находится рядом с коллективом предприятия и сообщает о требованиях протестующих.