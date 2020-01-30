У Зеленского утверждают что отправили деньги на зарплату луганским шахтерам

Уже сегодня Государственная казначейская служба Украины перечислила 163 млн грн, которые будут направлены на обеспечение оплаты труда шахтеров и внесения обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы. Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной алминистрации.

Деньги, в том числе, будут перечислены на ГП «Первомайскуголь» и ОАО «Лисичанскуголь», работники которых объявили голодовку из-за невыплаты заработной платы.

Согласно выписки из росписи ассигнований общего фонда Государственного бюджета на 2020 год, утвержденного Министром финансов Украины 13.12.2019, по бюджетной программе «Реструктуризация угольной отрасли» по КЭКР 2610 «Субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям)» предусмотрено 1 миллиард 962 миллиона гривень, которые планируется направить на выплату заработной платы и погашения задолженности по ней.

Зарплату шахтерам обещают выплатить в ближайшие несколько дней.