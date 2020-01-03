Зеленский отозвал закон «о децентрализации» раскритикованный в Украине и в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем и заместителями председателя фракции политической партии «Слуга народа», которая составляет парламентское большинство в Верховной Раде. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с завершающим этапом реформы децентрализации. Участники отметили консенсус относительно стратегических задач этой реформы - создание в Украине системы действенных местных громад. Развитие местного самоуправления должно сочетаться с эффективными конституционными механизмами защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а также конституционных прав и свобод граждан.

Президент и народные депутаты выразили общее мнение о том, что внесение изменений в Конституцию относительно реформы децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон.

По результатам встречи Глава государства решил отозвать поданный им ранее проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» (регистрационный номер 2598) и направить его на доработку.

Напромним, посольство Федеративной Республики Германия в Украине, а также Посольство Канады в Украине подвергли критике предлагаемый законопроект № 2598 об изменениях в Конституцию Украины по вопросу децентрализации.

Также против закона выступили и в Ассоциации городов Украины, считая что предложенные Зеленским изменения ведут к полному уничтожению местного самоуправления и ставят местные советы в зависимость от центральных органов власти.