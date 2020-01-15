Германия и Канада раскритиковали законопроекты Зеленского уничтожающие децентрализации

Посольство Федеративной Республики Германия в Украине, а также Посольство Канады в Украине подвергли критике предлагаемый законопроект № 2598 об изменениях в Конституцию Украины по вопросу децентрализации. Об этом дипорганы сообщили на официальных страницах в Twitter.

«Изменения в Конституции по децентрализации должны укрепить права общин! Новый проект не соответствует этому требованию. Качество и консенсус важнее, чем скорость!», — написали в посольстве.

Сообщение посольства Германии поддержали также их коллеги из канадского представительства.

«Канада разделяет обеспокоенность многих глав местной власти, представителей гражданского общества и экспертов по законопроекту № 2598, ограничивающие демократические процессы. Мы призываем к инклюзивным общественным консультациям относительно изменений и согласований с принципами ECLSG», — говорится в сообщении посольства Канады в Украине.

С критикой законопроекта также выступила Асоциация городов Украины. в которой считают, что права громад и их финансовая самостоятельность полностью будут зависеть от центральных органов власти.

Напомним, ВР сегодня планирует рассмотреть вопрос децентрализации и игорного бизнеса. Так, парламентарии планируют включить в повестку дня и рассмотреть законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти № 2598.

В пояснительной записке говорится, что проект Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» направлен на децентрализацию власти и обновления конституционного регулирования осуществления местного самоуправления и организации административно-территориального устройства в соответствии с требованиями Европейской хартии местного самоуправления.



