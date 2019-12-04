«Децентрализация» от Зеленского: Уничтожить города и отдать влияние на местное самоуправление Верховной Раде

На сайте Верховной Рады опубликован законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти), внесенный Президентом Украины как безотлагательный.

Законопроект направлен, как говорится в пояснительной записке, на уменьшение чрезмерной централизации власти и четкое разграничение полномочий между местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, функционирующих в административно-территориальных единицах разных уровней.

Систему административно-территориального устройства Украины составляют административно-территориальные единицы: общины, округа, области, Автономная Республика Крым. В то же время в проекте закона не указывается четкий перечень областей, как это сделано в действующем законе.

Законопроектом, в частности, предлагается ввести институт префектов, которые должны стать представителями государства в округах и областях, в городе Киеве. Префет и его секретариат должны заменить местные государственные администрации.

Кроме того, в полномочия главы государства предлагается отнести возможность временно останавливать полномочия главы громады, состав совета громады, окружного, областного совета по представлению префекта и назначает временного государственного уполномоченного в случаях, определенных настоящей Конституцией.

Проект уже подвергся критике со стороны мэров городов Украины:

Так мэр Днепра Борис Филатов написал на своей странице в фейсбук: "Если это децентрализация, то я тогда - китайский лётчик".

"Чтобы было понятно, после таких изменений в Конституцию можно простым парламентским большинством присоединить к Днепру, например посёлок Горького из одной улицы, и объявить новые выборы в «новой территориальной громаде». А можно из Днепра исключить, например Таромское, сделать его новой громадой и опять же объявить новые выборы во вновь созданных громадах: Таромском и Днепре ( без Таромского ). А можно из Днепра сделать 8 громад.

Или 16.

Или 32. Опять же в турборежиме 226-ю голосами. А можно без изменений в Конституцию обьединить Харьковскую и Львовскую области, только потому, что в первой в облсовет попали много депутатов из «За життя», а во второй - из «Голоса». Или присоединить к Запорожью Луну. Просто потому, что хочется".





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