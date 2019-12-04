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«Децентрализация» от Зеленского: Уничтожить города и отдать влияние на местное самоуправление Верховной Раде

Вчера, 14:20 citynews.net.ua | Напечатать

На сайте Верховной Рады опубликован законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти), внесенный Президентом Украины как безотлагательный.

Законопроект направлен, как говорится в пояснительной записке, на уменьшение чрезмерной централизации власти и четкое разграничение полномочий между местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, функционирующих в административно-территориальных единицах разных уровней.

Систему административно-территориального устройства Украины составляют административно-территориальные единицы: общины, округа, области, Автономная Республика Крым. В то же время в проекте закона не указывается четкий перечень областей, как это сделано в действующем законе.

Законопроектом, в частности, предлагается ввести институт префектов, которые должны стать представителями государства в округах и областях, в городе Киеве. Префет и его секретариат должны заменить местные государственные администрации.

Кроме того, в полномочия главы государства предлагается отнести возможность временно останавливать полномочия главы громады, состав совета громады, окружного, областного совета по представлению префекта и назначает временного государственного уполномоченного в случаях, определенных настоящей Конституцией.

Проект уже подвергся критике со стороны мэров городов Украины:
Так мэр Днепра Борис Филатов написал на своей странице в фейсбук: "Если это децентрализация, то я тогда - китайский лётчик".

"Чтобы было понятно, после таких изменений в Конституцию можно простым парламентским большинством присоединить к Днепру, например посёлок Горького из одной улицы, и объявить новые выборы в «новой территориальной громаде».

А можно из Днепра исключить, например Таромское, сделать его новой громадой и опять же объявить новые выборы во вновь созданных громадах: Таромском и Днепре ( без Таромского ).

А можно из Днепра сделать 8 громад.
Или 16.
Или 32.

Опять же в турборежиме 226-ю голосами.

А можно без изменений в Конституцию обьединить Харьковскую и Львовскую области, только потому, что в первой в облсовет попали много депутатов из «За життя», а во второй - из «Голоса».

Или присоединить к Запорожью Луну.

Просто потому, что хочется".


Андрей Смолий также видит опасность для самоуправления в Украине:

Чому зміни бо Конституції від Зеленського це небезпека? Чому це фактична ліквідація децентралізації та місцевого самоврядування?
Та тому, що президент за поданням префекта може зупмнити дію БУДЬ-ЯКОГО рішення органу місцевого самоврядування, а кишеньковий Конституційний Суд повністю це виправдає. Приклад з визнанням дострокових виборів до ВР.
А ще більше - якщо КС визнає таке рішення президента правовим, то наприклад Київрада чи Львівська обласна рада підуть на перевибори. І ваші голоси просто нікому не будуть потрібні.
Чому ці «зміни до Конституції» небезпечні в частині «особливого статусу для Донбасу»?
Тому що тепер Верховна Рада зможе одним Законом змінити «правовий статус адміністративно-територіальних одиниць». Тобто зробити особливий статус для ОРДЛО. Для цього вже не треба буде 300 голосів, адже згідно нової редакції Конституції можна буде ледве не змінювати устрій 226 голосами.
Або ліквідувати Київську область, чи Львівську область, чи будь яку іншу, яка «не подобається» Офісу президента.
Тобто всі органи місцевого самоврядування стануть залежними від центральної влади, бо прикрити їх можна буде швидко і надійно.

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