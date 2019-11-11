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Луганская ТЭС перешла на 4-дневную рабочую неделю и сокращает персонал

Сегодня, 10:43 citynews.net.ua | Напечатать

Луганская область до сих пор не получила устойчивое подключение к энергосистеме Украины и работает в режиме «энергоострова». При этом единственным генерирующим предприятием является Луганская ТЭС в Счастье. В случае остановки или серьезных аварий на этом предприятии, больше половины жителей Луганской области останется без электроэнергии, что повлечет за собой остановку водоснабжения и отсутствие отопления.

Народная депутатка Виктория Гриб рассказала о ситуации на Луганской ТЭС, которая с июля лишена поставок угля и работает на дорогом природном газе.

По словам народной депутатки, ситуация действительно весьма непростая. 22 ноября инженерно-технический персонал станции переведен на четырёхдневный режим работы, а еще 300 человек отправлены в простой. Они не выходят на работу, но получают 2/3 заработной платы. Руководство станции считает, что в сложившейся обстановке — это единственная возможность сохранить ТЭС, избежав полного прекращения ее работы.

«Почему станция не может работать в штатном режиме?

Проблема № 1. С июля на Луганскую ТЭС полностью перекрыты поставки угля. Во избежание остановки работы и прекращения энергоснабжения региона, станция вынуждено перешла на использование газа. Это влечет ежедневные убытки в размере от 1,8 до 3 миллионов гривен — около 50 миллионов в месяц!

Министр заверял, что правительство о форс-мажоре знает, поставки угля вскоре возобновятся, а склады ТЭС удастся наполнить к отопительному сезону. На календаре — конец ноября. Проблема не решена.

Проблема № 2. Вопреки международным обязательствам парламент поддержал правку главы энергетического комитета Рады Андрея Геруса в закон «О рынке электроэнергии», которая открыла импорт электричества из России. Это при том, что у нашей страны достаточно собственных мощностей для производства энергии в необходимых количествах. Рост доли импорта привел к изменениям режимов работы отечественных ТЭС и уменьшению объемов реализованной электроэнергии.

Перевожу на человеческий язык: это значит, что российская электроэнергия вытесняет украинскую с нашего же рынка, из-за чего отечественные ТЭС вынуждены сокращать производство. Гениально, не правда ли?

К сожалению, все мои попытки противодействовать принятию губительной «правки Геруса» не увенчались успехом. Я неоднократно беседовала по этой теме с Андреем, пыталась переубедить комитет и парламент. Более того, у меня нет сомнения, что рано или поздно, эта никчемная поправка будет отменена. Но проблема есть уже сегодня и ее нужно решать безотлагательно.

Проблема № 3. До сих пор не внедрён рынок вспомогательных услуг, что не позволяет ТЭС использовать собственные конкурентные преимущества.

Проблема № 4. Непонятно, когда будет ликвидирована миллиардная задолженность ГП «Энергорынок» перед ТЭС.

Я в очередной раз обращаюсь к премьер-министру Алексею Гончаруку, министру энергетики Алексею Оржелю: пожалуйста, обратите, наконец, внимание на ситуацию, возникшую в энергетической отрасти, и, в частности, вокруг Луганской ТЭС.

Без помощи государства решить проблему невозможно! Нельзя допустить гибель отечественного производителя электроэнергии! Мы обязаны сохранить десятки тысяч рабочих мест энергетиков и шахтеров, их веру в свою почетную миссию» — пишет народная депутатка Виктория Гриб.

Для жителей же Счастья ТЭС — единственное градообразующее предприятие, которое дает зарплату, тепло и работу. Без нее город окажется на грани вымирания.


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