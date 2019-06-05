Луганская область может остаться без электроэнергии уже в июле

В Луганской военно-гражданской администрации заявляют о возможной гуманитарной катастрофе в области.

В связи со вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 18.04.2019 №460-25, что определяет перечень товаров, которые можно импортировать или экспортировать в Украину только на основании отдельных разрешений. К этой категории отнесен и уголь, поставляемый для ПО «Луганская ТЭС» ООО ДТЭК «Востокэнерго» из РФ.

Стоит отметить, что вопрос синхронизации энергосистемы Луганской области к общеукраинской поднимается с 2014 года. В настоящее время поставки электроэнергии в большей части Луганской области осуществляются со стоящей прямо на линии разграничения Счастьенской ТЭС. К тому же полностью зависящей от поставок угля с оккупированных территорий или из РФ. Тем не менее за 5 лет вопрос усовершенствования энергосистемы на подконтрольной Украине территории области так и не решен.

Как сообщил первый заместитель главы Луганской ВГА, сегодня на предприятие поставляется уголь, квоты на которое согласованы еще в мае. На июнь, 10 дней которого уже прошли, квоты еще не определены. Кроме того, на территорию Украины не перемещаются железнодорожные вагоны, которые ранее были отправлены в адрес ЛуТЕС - это около 300 вагонов или 20 тыс тонн угля. На начало месяца на складах предприятия накоплено 120 тыс тонн топлива, при среднесуточном потреблении 3000 тонн, его хватит до 20 июля.

При отсутствии угля Счастьенская ТЭС будет переведена на природный газ, что приведет к росту себестоимости производства электроэнергии и необходимости значительных компенсационных выплат из государственного бюджета. Объединенная энергосистема Украины способна компенсировать только 60 МВт, что составляет пятую часть от потребности питания области.

Этот вопрос неоднократно рассматривался в Минске. Поэтому обсудив все аспекты проблемы и возможные альтернативы, с руководителем ЛуТЕС Борисом Сафоновым и ведущими экспертами в энергетической отрасли, в Луганской ВГА решили обратиться представителю Украины в трехстороннем контактной группе, бывшему Президенту Украины Леониду Кучме с просьбой еще раз вынести этот вопрос на рассмотрение ТКГ и способствовать решению.