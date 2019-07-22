Счастьенская ТЭС перешла на газ - минус 4 млн гривень в сутки из бюджета

С сегодняшнего дня Украина тратит 4 миллиона гривень на снабжение водой оккупированного Первомайска, Стаханова и Брянки.

Из-за отсутствия угля Луганская ТЭС в Счастье перешла на генерацию электроэнергии с природным газом в виде топлива. Об этом сообщил руководитель Луганской областной администрации Виталий Комарницкий.

"Сегодня в 9:00 Луганскую ТЭС перевели из потребления угля на газ. Все прошло в штатном режиме, перебоев не было.

Потребители разницы не почувствовали. Все находится под контролем, причин для беспокойства нет! - написал он на своей странице в Фейсбук.

Стоимость генерации электроэнергии из природного газа наносит убытки ТЭС в 4 миллиона гривень ежедневно, или 120 миллионов гривень в месяц. В случае остановки единственной электрогенерирующей станции в Луганской области, регион ожидает коллапс промышленности и отключение водоснабжения не только подконтрольной Украине территории Луганской области, но и оккупированных районов Первомайска, Брянки и Стаханова, сейчас получающих воду за счет Украины.

Более подробно о проблеме энергоснабжения Луганской области можно прочитать тут.