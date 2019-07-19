Луганскую область ждет масштабное отключение электроэнергии и коллапс

В связи с отсутствием поставок угла на Счастьенскую ТЭС ДТЭК, в Луганской области возможны отключения электроэнергии.

По состоянию на 22 июля запасов угля в Счастье оставалось на 7-8 дней генерации. Местные жители сообщают, что незначительное количество топлива было завезено автомобильным транспортом, но обеспечить постоянный подвоз угла таким образом не выйдет.

В критической ситуации возможен переход Счастьенской ТЭС на генерацию электроэнергии с использованием в качестве топлива природного газа, но, как заявляют в ДТЭК, это сделает невозможным выплату зарплат и расчеты с бюджетом, а также сорвет подготовку к зимнему периоду.

По мнению технического директора Луганского энергетического объединения Виктора Черного, снижение мощности до 100 мегаватт влечет за собой введение графиков ограничения электроснабжения.

Первый график - ограничение мощности, которое касается в основном промышленных предприятий. Второй - график аварийных отключений, касается всех, в том числе населения. Третий - специальный график аварийных отключений (спецГАО) с большей мощностью, также касается всех потребителей.

Остановка же единственного генерирующего предприятия области приведет к коллапсу в области и прекращению электроснабжения всех потребителей, в том числе шахт и водопоставляющих предприятий.

Виктор Черный отметил, что ЛЭО не может повлиять на проблемы ТЭС, другой генерации электроэнергии в Луганской области нет. Компенсировать потерю мощности могут только два транзита, связывающие область с энергосистемой Украины.

При этом, хотя теоретическая мощность транзитных линий составляет 110 МВт, реальная составит не более 55 МВт.

Потребляет же Луганская область от 140 МВт (ночной минимум) до 220 МВт на пике в вечернее время.

В области энергетики бьют тревогу, но единственный выход пока видят в вынесении проблемы поставок угля на переговоры Трехсторонней группы в Минске.