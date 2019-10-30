5 ноября Лисичанск останется без воды

Ни Лисичанский городской совет, ни Луганская областная администрация с новоназначенным Сергеем Гайдаем не выполнили договоренности о погашении задолженности за текущее потребление электроэнергии водоканалом.

Как сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения, 5 ноября КП Лисичанскводоканал будет отключено от электроэнергии. Без воды останутся жители части Лисичанска, Новодружеска и приволье.

Ранее на внеочередной сессии Лисичанского городского совета было принято решение о выделении 1 млн гривень КП Лисичанскводоканал для погашения задолженности за поставку электроэнергии.

При этом Лисичанский городской совет отказывается менять тарифы на воду, из-за которых коммунальное предприятие каждый месяц не в состоянии собрать необходимую сумму на обеспечение водников электроэнергией.

Также новый глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай обещал «подарить» Лисичанску плательщика налогов на 3,3 млн гривень, поступление которых должно полностью погасить потребность города в средствах для оплаты счетов за электроэнергию.