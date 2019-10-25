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Новый луганский губернатор «подарил» Лисичанску плательщика налогов на 3,5 млн в месяц

Сегодня, 13:30 citynews.net.ua | Напечатать

Председатель облгосадминистрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай провел совещание по устойчивому водоснабжению в Лисичанске. Участие в мероприятии приняли директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства ОГА Виталий Сурай, руководство городского совета и представители ЛКСП «Лисичанскводоканал», ООО «Луганское энергетическое объединение» и ООО «Энер Восток».
Как сообщает пресс-служба областной администрации, в начале встречи глава области выразил желание лично выяснить причины и последствия ситуации, сложившейся вокруг водоснабжения в городе. Для этого он дал высказаться представителям всех заинтересованных сторон.
Руководитель ЛКСП «Лисичанскводоканал» отчитался, что сейчас предприятие задолжало 167 млн ​​грн за электроснабжение, а также обязано ежемесячно платить ООО «Энер Восток» согласно выставленных счетов за электроснабжение, в среднем на сумму 3,6 млн грн.
Сергей Гайдай обратился к представителям предприятий энергоснабжения: «Вашей задачей является прекращение водоснабжения или наладить нормальную работу, и в перспективе получить платежи и погасить задолженность?» Они ответили, что для предприятий, которые работают и платят налоги на Луганщине, приоритетом остается продолжение работы с Лисичанским водоканалом.
«Несмотря на то, что я фактически четыре дня нахожусь в должности, был сделан тщательный анализ ситуации. На сегодняшний день есть договоренность с юридическим лицом, которое с ноября платить налоги в бюджет города Лисичанска около 3,380 млн грн. Таким образом будет погашен почти полный объем ежемесячных платежей водоканала», - отметил Сергей Гайдай.

От редакции: жаль что новый глава Луганской обладминистрации не упомянул о том, в каком городе или районе не досчитаются в бюджете этих трех миллионов гривень.


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Новый луганский губернатор «подарил» Лисичанску плательщика налогов на 3,5 млн в месяц » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня