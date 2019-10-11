Долги Лисичанского водоканала оплатит бюджет Луганской области

Лисичанский горсовет изначально заложил нереальные показатели деятельности КП «Лисичанскводоканал». Чтобы предприятие не делало — в бюджет и тарифы заложена нехватка денег и полная зависимость от городского совета. Который каждый месяц забывает про долги за электроэнергию. Эдакое изощренное издевательство над жителями города, голосовавших за этих «крепких хозяйственников». Цифры и выводы ниже.

Председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий провел заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Во время совещания были рассмотрены вопросы нарушения водоснабжения и водоотведения на территории городов Лисичанск, Новодружеск, Приволье объектов ЛКСП «Лисичанскводоканал».

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства ОГА Виталий Сурай рассказал, что с 18 октября Лисичанске РЭС ООО «Луганское энергетическое объединение» полностью ограничило поставки объектов за долги, которые возникли до 1 января 2019 года в сумме более 167 млн гривень.

Такая ситуация привела к прекращению централизованного водоснабжения около 45850 абонентов (города Приволье, Новодружеск, с. Боровское и часть Лисичанска), а также более 50 учреждений социальной сферы.

Действия по прекращению электроснабжения на объекты ЛКСП «Лисичанскводоканал» могут привести к срыву начала отопительного сезона в Северодонецке и Лисичанске.

Основателем ЛКСП «Лисичанскводоканал» является Лисичанский городской совет, поэтому облгосадминистрацией неоднократно предоставлялись рекомендации руководству горсовета предусмотреть в 2019 году в местном бюджете средства для оказания финансовой поддержки предприятию на оплату электроэнергии.

Кроме того, невыполнение заложенного в тарифе объема реализации уже за 9 месяцев 2019 привело к недополучению доходов в расчетной сумме более 83 млн грн. Также в течение 2019 года общий уровень расчетов потребителями за полученные услуги ЛКСП «Лисичанскводоканал» составил 88%. Следовательно, предприятие уже недополучило средства в сумме почти 6,5 млн гривень, и в случае повышения уровня расчета, недополучение средств в течение ноября-декабря 2019 составит 1,3 млн гривень. Дальнейшие убытки от невыполнения заложенных в тарифе объемов в течение ноября-декабря 2019 дополнительно вызовут долги более 18 млн грн.

В настоящее время ЛКСП «Лисичанскводоканал», во исполнение требований договора, обязано осуществлять подписку ООО «Энер Восток» за электроэнергию согласно выставленных счетов в среднем ежемесячно на сумму 3,6 млн грн.

Виталий Сурай отметил, что для стабилизации финансового состояния предприятия облгосадминистрацией 2019 проведено многочисленные совещания с участием представителей ООО «Луганское энергетическое объединение», ООО «Энерго Восток», Лисичанского городского совета, а также руководителя предприятия ЛКСП «Лисичанскводоканал».

По результатам доклада и с учетом обсуждения комиссия дала ряд поручений. В частности, ООО «Луганское энергетическое объединение» обязали восстановить и обеспечить бесперебойное электроснабжение объектов ЛКСП «Лисичанскводоканал». Лисичанский городской голова должен созвать внеочередное заседание сессии городского совета на котором рассмотреть вопрос пересмотра расходов местного бюджета и выделения дополнительной финансовой поддержки ЛКСП «Лисичанскводоканал».

Департамента финансов ОГА поручено проработать вопрос выделения из областного бюджета дотации бюджета города Лисичанска для уплаты задолженности перед ООО «Луганское энергетическое объединение» и обеспечения подписки за потребленную электроэнергию ООО «Энер Восток».

Департамент жилищно-коммунального хозяйства ОГА обязали подготовить обращение в правоохранительные органы о предоставлении правовой оценки деятельности должностных лиц Лисичанского городского совета и ЛКСП «Лисичанскводоканал», что привело к обострению санитарно-эпидемиологической ситуации и ограничения гарантированного права бытовых потребителей на питьевую воду в Лисичанске, Приволье, Новодружеске. Кроме того, необходимо подготовить обращение к КМУ о введении государственного управления на ЛКСП «Лисичанскводоканал».