У Офиса Зеленского сегодня готовят акцию протеста 

Ветераны и добровольцы из общественного движения «Рух опору капітуляції» анонсировали сегодня, 29 октября проведение акции протеста перед Офисом президента в Киеве.

Также добровольцы в Золотом разместили фото и видео ночного обстрела города, которые противоречат официальной информации штаба ООС. По информации ветеранов обстрел был непосредственно в зоне разведения войск.

Текст заявления:

«Сегодня началось «разведение войск» на участках в Золотом и в ближайшее время начнется в Петровском. Есть разногласия в заявлениях представителей власти, но учитывая тот факт, что проходит заседание ТКГ в Минске, становится очевидным, что отступление может начаться со дня на день. Заявления власти имеют целью распылить протестный потенциал и дезориентировать общество. Этому предшествовали пропагандистское шоу, которое на линии разграничения устроил Президент Украины и массированная информационная кампания в СМИ. В украинском медиа-пространство усилиями нашей власти внесена заблуждение, что украинцы устали от войны и готовы на мир фактически на любых условиях.

Действия властей с «разведения войск» пока представляются как вынужденная реакция на «просьбы народа», когда публично руководители нашего государства против капитуляции, против сдачи украинских территорий, но — «вынуждены» идти на уступки агрессору, поскольку так «хочет народ Украины». При этом власть сознательно игнорирует тот многомиллионный голос украинского народа, говорит свое #ни_капитуляции, выходя на ​​площади украинских городов. Власть игнорирует украинских добровольцев, которые сейчас находятся безоружные на участке разведения и которых меньше чем сутки назад обстреливал враг.

Движение сопротивления капитуляции предупреждает власть о недопустимости любых действий, которые ставят под угрозу суверенитет Украины, жизнь и безопасность ее граждан. Мы предостерегаем от нарушения Конституции Украины. За все последствия, которые будут иметь эти незаконные действия, будут отвечать те, кто эти решения принимал и выполнял.

Мы придем сегодня в 19:00 в Офис Президента Украины подчеркнуть, что:

• Украинское общество не поддерживает «разведения» войск, которое все больше выглядит как отступление, без объективных на то причин;

• Движение сопротивления капитуляции предупреждает власть, что нельзя игнорировать мнение большинства украинских граждан и действовать вопреки национальным интересам».