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Российские террористы 5 раз обстреливали позиции ВСУ в районе Золотого

Сегодня, 10:49 citynews.net.ua | Напечатать

28 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Несмотря на готовность Вооруженных Сил Украины провести разведение сил и средств на участке разведения №2 российские  оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности.

В Луганской области российсике террористы совершили 6 обстрелов: пять раз в районе Золотое-4 (за пределами участка разведения) - из автоматических гранатометов, РПГ и стрелкового оружия с крупнокалиберными пулеметами и неподалеку Попасной - из стрелкового оружия.

В Донецкой области российские террористы обстреливали Гнутово из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов.
Водяное, Красногоровка и Пищевик были обстреляны из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Вчера, 28 октября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.


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