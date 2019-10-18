Российские террористы 5 раз обстреливали позиции ВСУ в районе Золотого

28 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Несмотря на готовность Вооруженных Сил Украины провести разведение сил и средств на участке разведения №2 российские оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности.

В Луганской области российсике террористы совершили 6 обстрелов: пять раз в районе Золотое-4 (за пределами участка разведения) - из автоматических гранатометов, РПГ и стрелкового оружия с крупнокалиберными пулеметами и неподалеку Попасной - из стрелкового оружия.

В Донецкой области российские террористы обстреливали Гнутово из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов.

Водяное, Красногоровка и Пищевик были обстреляны из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Вчера, 28 октября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.