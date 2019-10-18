В Штабе ООС сообщили подробности о разведении сил в Золотом

Информацию о разведении сил, ранее озвученную министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, подтвердили в штабе ООС.

Согласно сообщению штаба, процессс отвода украинских войск начался 29 октября в 12:00.

По информации ВСУ, разведение с обеих сторон (зеркально) ведется на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

Представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ было подтверждено начало разведения сил и средств.

В штабе ООС обещают, что украинской стороной будут приняты все необходимые меры, и отвод сил и средств не ослабит оборонительные возможности украинских подразделений на определенном участке, а власть ни в коем случае не оставит местное население без внимания, поскольку все мероприятия проводятся с одной целью - безопасность на указанных участках разведения, сохранение жизни и здоровья мирных жителей и военнослужащих.

Также в пресс-центре ООС отметили, что обстрел о котором сообщалось накануне, состоялся не в зоне разведения сил и средств.