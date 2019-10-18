В Луганской области начали разведение сил в Золотом - Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал во вторник, 29 октября.

Об этом, по информации «Интерфакс-Украина», Пристайко заявил во вторник в Мариуполе.

«До самой встречи в Нормандском формате будет разведение на тех участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня… Это разведение войск, которые непосредственно привлечены на линии контакта» - сообщил министр иностранных дел Украины.

По его словам, процесс разведения будет подтвержден наблюдателями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Пристайко добавил, что после Золотого и соблюдения необходимого режима прекращения огня будет также разведение сил в Петровском.

После разведения сил в Петровском и Золотом разведение планируют начать в районе Богдановки, дальше — еще на четырех участках и вдоль всей линии разграничения.