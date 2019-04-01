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«Ждем»: Энергетики напомнили Гройсману про долги КРРТ

Сегодня, 13:06 citynews.net.ua | Напечатать

«Ждем»: Энергетики напомнили Гройсману про долги КРРТОбещание Кабинета Министров Украины о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета, принятое 22.03.2019 года, для погашения задолженности Концерном радиосвязи, радиовещания и телевидения перед энергетиками на сегодняшний день не выполнено.

Напомним, после обесточивания некоторых объектов Концерна РРТ, в ходе длительных переговоров, учитывая важность вопроса восстановления украинского вещания прифронтовой области, и с целью предотвращения напряженной обстановки в Луганской области по поводу отключения Концерна РРТ от энергоснабжения, ЛЭО все же было принято решение подключить обесточенные объекты к питанию.

В «ЛЭО» надеялись на добропорядочное отношение и возврат денег. На сегодняшний день сумма долга перед компанией "Энер СХІД" достигла 1, 7млн. грн.

«Господин премьер-министр, знаете ли Вы, что долги до сих пор не погашены, ни копейки не оплачено, а, следовательно, не выполняется распоряжение Кабинета Министров относительно поступлений для погашения задолженности перед энергетиками? Просим Вашего немедленного вмешательства! Просим разобраться и ускорить выделение средств! Недопустимо оставаться в стороне и не замечать важность вопроса отключения украинского вещания в прифронтовой области Луганщины. Ждем ....», - говорится в сообщении.

Напомним, 5 апреля на территории области возникли проблемы с трансляцией телевизионного и радио сигнала из-за отключения от электроснабжения шести объектов филиала Концерна РРТ.

10 апреля 2019 года под гарантии правительства энергетики подключили КРРТ


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