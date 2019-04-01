Кабмин обязал энергетиков включить обесточенные объекты КРРТ в Луганской области

Постановление правительства по восстановлению электроснабжения объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства в сфере телекоммуникаций и связи, опубликовано, передает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Это касается, в частности, объектов Луганского филиала Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, которые были обесточены ООО «ЛЭО» за неуплату долга ООО «Энера ВОСТОК».

Так, на сайте Кабинета Министров Украины опубликовано постановление от 25 марта 2019 № 300 «Вопросы электроснабжения объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства в сфере телекоммуникаций и связи».

В нем, в частности, говорится: «Электроснабжение объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства в сфере телекоммуникаций и связи, в отношении которых применяются до вступления в силу этого постановления действия по ограничению и или отключения электроснабжения, подлежит восстановлению в течение трех суток со дня вступления в силу настоящего постановления».

Напомним, на прошлой неделе на территории области возникли проблемы с трансляцией телевизионного и радио сигнала из-за отключения от электроснабжения шести объектов филиала Концерна РРТ.