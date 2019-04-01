На Луганщину возвращается украинское телевещание. ЛЭО поверило гарантиям должника КРРТ

Сегодня «ЛЭО» приняло решение подключить обесточенные объекты КРРТ в Лисичанске.

По информации пресс-службы ЛЭО, на предприятии надеются, что будут выполнены обещания Кабинета Министров Украины о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета, принятое 22.03.2019 года, для погашения задолженности Концерном РРТ перед энергетиками.

Как указано в письме, которое сегодня поступило в ООО «ЛЭО» от Концерна РРТ, сумма долга будет погашена в течение мая-июня 2019 года.