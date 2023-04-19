Додатковий поїзд №248/247 Одеса — Київ  призначено в червні

Укрзалізниця призначає додатковий поїзд №248/247 Одеса — Київ.

Поїзд курсуватиме з Одеси з 11 червня по вівторках, четвергах та неділях: він відправлятиметься о 17:11, прибуватиме до Києва о 8:53. В зворотному напрямку, з Києва, поїзд відправлятиметься з 12 червня по понеділках, середах та пʼятницях о 17:14, і прибуватиме до Одеси о 9:12.

Цей маршрут дасть нові сполучення Черкасам з Одесою та Києвом, а мешканцям Балти, Любашівки, Первомайська-На-Бузі, Новомиргорода, Капітанівки, Пальміри та інших станцій на шляху прямування — зі столицею.

Квитки на цей рейс вже доступні у застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.