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«Укрзалізниця» відновила залізничне сполучення Києва з Черкасами та запустила поїзди до Житомира

Сегодня, 14:49 citynews.net.ua | Напечатать

Уперше за два роки «Укрзалізниця» повернула сполучення Києва з Черкасами.

Регіональний поїзд №782/781 Київ — Черкаси та зворотно, почав курсувати з 8 червня 2022 року. Він їздить шість днів на тиждень, окрім вівторків.

Регіональний поїзд №781 Черкаси — Київ відправляється зі станції Черкаси о 06:30 і прибуває до Києва об 11:01.

Зі столиці поїзд №782 Київ — Черкаси вирушає о 15:05 і прибуває на станцію Черкаси о 19:30.

Зупинка передбачена лише на станції ім. Т. Шевченка.

Окрім того, із 8 червня два регіональні поїзди з'єднали Київ з Житомиром.

Час у дорозі становить менше 3 годин за рахунок відсутності проміжних зупинок, як у звичної електрички. Важлива перевага цих поїздів перед маршруткою: наявність вагонів купе для тих, хто подорожує сім'ями, та плацкарт для більш економної подорожі.

Поїзд №759/760 Київ — Житомир вирушає з Києва щоденно о 06:55 і прибуває до Житомира о 09:43. Зворотно, з Житомира, поїзд вирушає о 12:06, прибуття до Києва — о 14:51.

Поїзд №775/776 Київ — Житомир відправляється з Києва щоденно о 14:33, прибуває в Житомир о 17:15. Зворотно, з Житомира, поїзд вирушає о 18:38 і прибуває до Києва о 21:50.


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