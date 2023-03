Премія «Оскар»: Переможці та номінанти у 2023 році

У Лос-Анджелесі відбулася головна кіноподія цього року – 95-та урочиста церемонія вручення премії «Оскар». Нагородний сезон за фільми зняті у 2022 році виявився багатим на емоції та сюрпризи. Подивимося, чим здивує глядачів та експертів Американська кіноакадемія.

Лауреатами премії «Оскар» у 2023 році стали:

Кращий фільм



«Все скрізь і одразу»

Номінанти:

"Аватар: Шлях води"

«Банші Інішеріна»

«Говорять жінки»

"На Західному фронті без змін"

«Тар»

"Топ Ган: Меверік"

«Трикутник печалі»

«Фабельмани»

«Елвіс»

Найкращий режисер

Ден Кван і Деніел Шайнерт - "Все скрізь і відразу"

Номінанти:

Мартін МакДона - «Банші Інішеріна»

Стівен Спілберг - "Фабельмани"

Тодд Філд - "Тар"

Рубен Естлунд - "Трикутник печалі"

Найкращий актор

Брендан Фрейзер - "Кіт"

Номінанти:

Остін Батлер - «Елвіс»

Пол Мескал - "Сонце моє"

Біл Найї - «Жити»

Колін Фаррелл - «Банші Інішеріна»

Найкраща актриса

Мішель Йео - "Все скрізь і відразу"

Номінанти:

Ана де Армас - "Блондинка"

Кейт Бланшетт - "Тар"

Андреа Райзборо - «Раді Леслі»

Мішель Вільямс - "Фабельмани"

Найкращий актор другого плану

Ке Хюї Куан - "Все скрізь і відразу"

Номінанти:

Брайан Тайрі Генрі - "Міст через озеро"

Брендан Глісон - «Банші Інішеріна»

Баррі Кеоган - «Банші Інішеріна»

Джадд Герш - "Фабельмани"

Найкраща актриса другого плану

Джеймі Лі Кертіс - "Все скрізь і відразу"

Номінанти:

Анджела Бассетт - "Чорна Пантера: Ваканда навіки"

Керрі Кондон - «Банші Інішеріна»

Стефані Сюй - "Все скрізь і відразу"

Хонг Чау - "Кіт"

Найкращий оригінальний сценарій

Ден Кван і Деніел Шайнерт - "Все скрізь і відразу"

Номінанти:

Мартін МакДона - «Банші Інішеріна»

Стівен Спілберг і Тоні Кушнер - "Фабельмани"

Тодд Філд - "Тар"

Рубен Естлунд - "Трикутник печалі"

Найкращий адаптований сценарій

Сара Поллі - "Говорять жінки"

Номінанти:

Едвард Бергер, Ієн Стокелл і Леслі Патерсон - «На Західному фронті без змін»

Райан Джонсон - «Дістати ножі: Скляна цибулина»

Кадзуо Ісігуро - «Жити»

Ерен Крюгер, Ерік Уоррен Сінгер і Крістофер МакКуоррі - "Топ Ган: Меверік"

Найкраща операторська робота

"На Західному фронті без змін" (Джеймс Френд)

Номінанти:

«Бардо» (Даріус Хонджі)

"Імперія світла" (Роджер Дікінс)

"Тар" (Флоріан Хоффмайстер)

"Елвіс" (Менді Вокер)

Найкращий монтаж

«Все скрізь і одразу»

Номінанти:

«Банші Інішеріна»

«Тар»

"Топ Ган: Меверік"

«Елвіс»

Найкраща робота художника-постановника

"На Західному фронті без змін"

Номінанти:

"Аватар: Шлях води"

«Вавілон»

«Фабельмани»

«Елвіс»

Найкращий грим та зачіски

«Кіт»

Номінанти:

«Бетмен»

"На Західному фронті без змін"

«Чорна Пантера: Ваканда навіки»

«Елвіс»

Найкращий дизайн костюмів

«Чорна Пантера: Ваканда навіки»

Номінанти:

«Вавілон»

«Все скрізь і одразу»

«Місіс Харріс їде до Парижа»

«Елвіс»

Найкращий звук

"Топ Ган: Меверік"

Номінанти:

"Аватар: Шлях води"

«Бетмен»

"На Західному фронті без змін"

«Елвіс»

Краща музика

"На Західному фронті без змін" (Фолькер Бертельман)

Номінанти:

«Банші Інішеріна» (Картер Беруелл)

«Вавілон» (Джастін Гурвіц)

"Все скрізь і відразу" (Сон Люкс)

"Фабельмани" (Джон Вільямс)

Краща пісня

"RRR: Поруч реве революція" - "Naatu Naatu"

Номінанти:

"Все скрізь і відразу" - "This Is a Life"

"Тепер разом" - "Applause"

"Топ Ган: Меверік" - "Hold My Hand"

"Чорна Пантера: Ваканда навіки" - "Lift Me Up"

Найкращі візуальні ефекти

"Аватар: Шлях води"

Номінанти:

«Бетмен»

"На Західному фронті без змін"

"Топ Ган: Меверік"

«Чорна Пантера: Ваканда навіки»

Найкращий анімаційний фільм

«Піноккіо Гільєрмо дель Торо»

Номінанти:

«Кіт у чоботях 2: Останнє бажання»

«Марсель, черепашка в черевиках»

«Морський монстр»

"Я червонію"

Найкращий короткометражний анімаційний фільм

«Хлопчик, кріт, лисиця та кінь»

Номінанти:

«Літаючий моряк»

"Мій рік членів"

«Продавці льоду»

"Страус сказав мені, що світ фальшивий, і я думаю, що вірю в це"

Найкращий документальний фільм

«Навальний»

Номінанти:

«Все, що дихає»

«Вся краса та кровопролиття»

«Вулкан кохання»

«Будинок із трісок»

Найкращий короткометражний документальний фільм

«Заклиначі слонів»

Номінанти:

«Вихід»

"Як вимірюється рік?"

«Незнайомець біля воріт»

«Ефект Марти Мітчелл»

Найкращий ігровий короткометражний фільм

«Прощання по-ірландські»

Номінанти:

"Івалу"

«Червона валіза»

"На межі"

«Учениця»

Найкращий міжнародний повнометражний фільм

"На Західному фронті без змін" (Німеччина)

Номінанти:

"Аргентина, 1985" (Аргентина)

«Близько» (Бельгія)

"Іа" (Польща)

«Тихоня» (Ірландія)