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Премія «Оскар»: Переможці та номінанти у 2023 році

13-03-2023, 11:33 citynews.net.ua | Напечатать

У Лос-Анджелесі відбулася головна кіноподія цього року – 95-та урочиста церемонія вручення премії «Оскар». Нагородний сезон за фільми зняті у 2022 році виявився багатим на емоції та сюрпризи. Подивимося, чим здивує глядачів та експертів Американська кіноакадемія.

Лауреатами премії «Оскар» у 2023 році стали:

Кращий фільм


«Все скрізь і одразу»

 

Номінанти:

"Аватар: Шлях води"
«Банші Інішеріна»
«Говорять жінки»
"На Західному фронті без змін"
«Тар»
"Топ Ган: Меверік"
«Трикутник печалі»
«Фабельмани»
«Елвіс»

Найкращий режисер

Ден Кван і Деніел Шайнерт - "Все скрізь і відразу"

Номінанти:

Мартін МакДона - «Банші Інішеріна»
Стівен Спілберг - "Фабельмани"
Тодд Філд - "Тар"
Рубен Естлунд - "Трикутник печалі"

Найкращий актор

Брендан Фрейзер - "Кіт"

 

Номінанти:

Остін Батлер - «Елвіс»
Пол Мескал - "Сонце моє"
Біл Найї - «Жити»
Колін Фаррелл - «Банші Інішеріна»

Найкраща актриса

Мішель Йео - "Все скрізь і відразу"

Номінанти:

Ана де Армас - "Блондинка"
Кейт Бланшетт - "Тар"
Андреа Райзборо - «Раді Леслі»
Мішель Вільямс - "Фабельмани"

Найкращий актор другого плану

Ке Хюї Куан - "Все скрізь і відразу"

Номінанти:

Брайан Тайрі Генрі - "Міст через озеро"
Брендан Глісон - «Банші Інішеріна»
Баррі Кеоган - «Банші Інішеріна»
Джадд Герш - "Фабельмани"

Найкраща актриса другого плану

Джеймі Лі Кертіс - "Все скрізь і відразу"

Номінанти:

Анджела Бассетт - "Чорна Пантера: Ваканда навіки"
Керрі Кондон - «Банші Інішеріна»
Стефані Сюй - "Все скрізь і відразу"
Хонг Чау - "Кіт"

Найкращий оригінальний сценарій

Ден Кван і Деніел Шайнерт - "Все скрізь і відразу"

Номінанти:

Мартін МакДона - «Банші Інішеріна»
Стівен Спілберг і Тоні Кушнер - "Фабельмани"
Тодд Філд - "Тар"
Рубен Естлунд - "Трикутник печалі"

Найкращий адаптований сценарій

Сара Поллі - "Говорять жінки"

Номінанти:

Едвард Бергер, Ієн Стокелл і Леслі Патерсон - «На Західному фронті без змін»
Райан Джонсон - «Дістати ножі: Скляна цибулина»
Кадзуо Ісігуро - «Жити»
Ерен Крюгер, Ерік Уоррен Сінгер і Крістофер МакКуоррі - "Топ Ган: Меверік"

Найкраща операторська робота

"На Західному фронті без змін" (Джеймс Френд)

Номінанти:

«Бардо» (Даріус Хонджі)
"Імперія світла" (Роджер Дікінс)
"Тар" (Флоріан Хоффмайстер)
"Елвіс" (Менді Вокер)

Найкращий монтаж

«Все скрізь і одразу»

Номінанти:

«Банші Інішеріна»
«Тар»
"Топ Ган: Меверік"
«Елвіс»

Найкраща робота художника-постановника

"На Західному фронті без змін"

Номінанти:

"Аватар: Шлях води"
«Вавілон»
«Фабельмани»
«Елвіс»

Найкращий грим та зачіски

«Кіт»

Номінанти:

«Бетмен»
"На Західному фронті без змін"
«Чорна Пантера: Ваканда навіки»
«Елвіс»

Найкращий дизайн костюмів

«Чорна Пантера: Ваканда навіки»

Номінанти:

«Вавілон»
«Все скрізь і одразу»
«Місіс Харріс їде до Парижа»
«Елвіс»

Найкращий звук

"Топ Ган: Меверік"

Номінанти:

"Аватар: Шлях води"
«Бетмен»
"На Західному фронті без змін"
«Елвіс»

Краща музика

"На Західному фронті без змін" (Фолькер Бертельман)

Номінанти:

«Банші Інішеріна» (Картер Беруелл)
«Вавілон» (Джастін Гурвіц)
"Все скрізь і відразу" (Сон Люкс)
"Фабельмани" (Джон Вільямс)

Краща пісня

"RRR: Поруч реве революція" - "Naatu Naatu"

Номінанти:

"Все скрізь і відразу" - "This Is a Life"
"Тепер разом" - "Applause"
"Топ Ган: Меверік" - "Hold My Hand"
"Чорна Пантера: Ваканда навіки" - "Lift Me Up"

Найкращі візуальні ефекти

"Аватар: Шлях води"

Номінанти:

«Бетмен»
"На Західному фронті без змін"
"Топ Ган: Меверік"
«Чорна Пантера: Ваканда навіки»

Найкращий анімаційний фільм

«Піноккіо Гільєрмо дель Торо»

Номінанти:

«Кіт у чоботях 2: Останнє бажання»
«Марсель, черепашка в черевиках»
«Морський монстр»
"Я червонію"

Найкращий короткометражний анімаційний фільм

«Хлопчик, кріт, лисиця та кінь»

Номінанти:

«Літаючий моряк»
"Мій рік членів"
«Продавці льоду»
"Страус сказав мені, що світ фальшивий, і я думаю, що вірю в це"

Найкращий документальний фільм

«Навальний»

Номінанти:

«Все, що дихає»
«Вся краса та кровопролиття»
«Вулкан кохання»
«Будинок із трісок»

Найкращий короткометражний документальний фільм

«Заклиначі слонів»

Номінанти:

«Вихід»
"Як вимірюється рік?"
«Незнайомець біля воріт»
«Ефект Марти Мітчелл»

Найкращий ігровий короткометражний фільм

«Прощання по-ірландські»

Номінанти:

"Івалу"
«Червона валіза»
"На межі"
«Учениця»

Найкращий міжнародний повнометражний фільм

"На Західному фронті без змін" (Німеччина)

Номінанти:

"Аргентина, 1985" (Аргентина)
«Близько» (Бельгія)
"Іа" (Польща)
«Тихоня» (Ірландія)


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