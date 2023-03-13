Премія «Оскар»: Переможці та номінанти у 2023 році

Премія «Оскар»: Переможці та номінанти у 2023 році13-03-2023, 11:33
У Лос-Анджелесі відбулася головна кіноподія цього року – 95-та урочиста церемонія вручення премії «Оскар». Нагородний сезон за фільми зняті у 2022 році виявився багатим на емоції та сюрпризи. Подивимося, чим здивує глядачів та експертів Американська кіноакадемія.
Лауреатами премії «Оскар» у 2023 році стали:
Кращий фільм
«Все скрізь і одразу»
Номінанти:
"Аватар: Шлях води"
«Банші Інішеріна»
«Говорять жінки»
"На Західному фронті без змін"
«Тар»
"Топ Ган: Меверік"
«Трикутник печалі»
«Фабельмани»
«Елвіс»
Найкращий режисер
Ден Кван і Деніел Шайнерт - "Все скрізь і відразу"
Номінанти:
Мартін МакДона - «Банші Інішеріна»
Стівен Спілберг - "Фабельмани"
Тодд Філд - "Тар"
Рубен Естлунд - "Трикутник печалі"
Найкращий актор
Брендан Фрейзер - "Кіт"
Номінанти:
Остін Батлер - «Елвіс»
Пол Мескал - "Сонце моє"
Біл Найї - «Жити»
Колін Фаррелл - «Банші Інішеріна»
Найкраща актриса
Мішель Йео - "Все скрізь і відразу"
Номінанти:
Ана де Армас - "Блондинка"
Кейт Бланшетт - "Тар"
Андреа Райзборо - «Раді Леслі»
Мішель Вільямс - "Фабельмани"
Найкращий актор другого плану
Ке Хюї Куан - "Все скрізь і відразу"
Номінанти:
Брайан Тайрі Генрі - "Міст через озеро"
Брендан Глісон - «Банші Інішеріна»
Баррі Кеоган - «Банші Інішеріна»
Джадд Герш - "Фабельмани"
Найкраща актриса другого плану
Джеймі Лі Кертіс - "Все скрізь і відразу"
Номінанти:
Анджела Бассетт - "Чорна Пантера: Ваканда навіки"
Керрі Кондон - «Банші Інішеріна»
Стефані Сюй - "Все скрізь і відразу"
Хонг Чау - "Кіт"
Найкращий оригінальний сценарій
Ден Кван і Деніел Шайнерт - "Все скрізь і відразу"
Номінанти:
Мартін МакДона - «Банші Інішеріна»
Стівен Спілберг і Тоні Кушнер - "Фабельмани"
Тодд Філд - "Тар"
Рубен Естлунд - "Трикутник печалі"
Найкращий адаптований сценарій
Сара Поллі - "Говорять жінки"
Номінанти:
Едвард Бергер, Ієн Стокелл і Леслі Патерсон - «На Західному фронті без змін»
Райан Джонсон - «Дістати ножі: Скляна цибулина»
Кадзуо Ісігуро - «Жити»
Ерен Крюгер, Ерік Уоррен Сінгер і Крістофер МакКуоррі - "Топ Ган: Меверік"
Найкраща операторська робота
"На Західному фронті без змін" (Джеймс Френд)
Номінанти:
«Бардо» (Даріус Хонджі)
"Імперія світла" (Роджер Дікінс)
"Тар" (Флоріан Хоффмайстер)
"Елвіс" (Менді Вокер)
Найкращий монтаж
«Все скрізь і одразу»
Номінанти:
«Банші Інішеріна»
«Тар»
"Топ Ган: Меверік"
«Елвіс»
Найкраща робота художника-постановника
"На Західному фронті без змін"
Номінанти:
"Аватар: Шлях води"
«Вавілон»
«Фабельмани»
«Елвіс»
Найкращий грим та зачіски
«Кіт»
Номінанти:
«Бетмен»
"На Західному фронті без змін"
«Чорна Пантера: Ваканда навіки»
«Елвіс»
Найкращий дизайн костюмів
«Чорна Пантера: Ваканда навіки»
Номінанти:
«Вавілон»
«Все скрізь і одразу»
«Місіс Харріс їде до Парижа»
«Елвіс»
Найкращий звук
"Топ Ган: Меверік"
Номінанти:
"Аватар: Шлях води"
«Бетмен»
"На Західному фронті без змін"
«Елвіс»
Краща музика
"На Західному фронті без змін" (Фолькер Бертельман)
Номінанти:
«Банші Інішеріна» (Картер Беруелл)
«Вавілон» (Джастін Гурвіц)
"Все скрізь і відразу" (Сон Люкс)
"Фабельмани" (Джон Вільямс)
Краща пісня
"RRR: Поруч реве революція" - "Naatu Naatu"
Номінанти:
"Все скрізь і відразу" - "This Is a Life"
"Тепер разом" - "Applause"
"Топ Ган: Меверік" - "Hold My Hand"
"Чорна Пантера: Ваканда навіки" - "Lift Me Up"
Найкращі візуальні ефекти
"Аватар: Шлях води"
Номінанти:
«Бетмен»
"На Західному фронті без змін"
"Топ Ган: Меверік"
«Чорна Пантера: Ваканда навіки»
Найкращий анімаційний фільм
«Піноккіо Гільєрмо дель Торо»
Номінанти:
«Кіт у чоботях 2: Останнє бажання»
«Марсель, черепашка в черевиках»
«Морський монстр»
"Я червонію"
Найкращий короткометражний анімаційний фільм
«Хлопчик, кріт, лисиця та кінь»
Номінанти:
«Літаючий моряк»
"Мій рік членів"
«Продавці льоду»
"Страус сказав мені, що світ фальшивий, і я думаю, що вірю в це"
Найкращий документальний фільм
«Навальний»
Номінанти:
«Все, що дихає»
«Вся краса та кровопролиття»
«Вулкан кохання»
«Будинок із трісок»
Найкращий короткометражний документальний фільм
«Заклиначі слонів»
Номінанти:
«Вихід»
"Як вимірюється рік?"
«Незнайомець біля воріт»
«Ефект Марти Мітчелл»
Найкращий ігровий короткометражний фільм
«Прощання по-ірландські»
Номінанти:
"Івалу"
«Червона валіза»
"На межі"
«Учениця»
Найкращий міжнародний повнометражний фільм
"На Західному фронті без змін" (Німеччина)
Номінанти:
"Аргентина, 1985" (Аргентина)
«Близько» (Бельгія)
"Іа" (Польща)
«Тихоня» (Ірландія)