В Києві, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях аварійні відключення світла

В Києві, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях аварійні відключення світлаСегодня, 09:15
Сьогодні, 16 січня, аварійні відключення світла запровадили у Києві та чотирьох областях України. У зв'язку з цим графіки обмежень не працюють.
Як повідомили в пресслужбі ДТЕК, екстрені обмеження запровадили у столиці, а також у Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
Жителів цих регіонів попереджають, що графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.
"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", – йдеться у повідомленні.
Внаслідок російського ракетного удару в суботу, 14 січня, були пошкоджені об'єкти електрогенерації та електричні мережі в шести областях України: Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській.
Крім того, на одній з теплових електростанцій ДТЕК було зруйновано енергоблок.