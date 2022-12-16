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В Києві, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях аварійні відключення світла

Сегодня, 09:15 citynews.net.ua | Напечатать

Сьогодні, 16 січня, аварійні відключення світла запровадили у Києві та чотирьох областях України. У зв'язку з цим графіки обмежень не працюють.

Як повідомили в пресслужбі ДТЕК, екстрені обмеження запровадили у столиці, а також у Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Жителів цих регіонів попереджають, що графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок російського ракетного удару в суботу, 14 січня, були пошкоджені об'єкти електрогенерації та електричні мережі в шести областях України: Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській.
Крім того, на одній з теплових електростанцій ДТЕК було зруйновано енергоблок.


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