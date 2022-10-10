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В Херсоні почали виплачувати українські пенсії та запрацювали Приватбанк з Ощадбанком

Вчера, 11:16 citynews.net.ua | Напечатать

15 листопада пенсіонери деокупованого міста почали отримувати перші виплати пенсій – запрацювали два стаціонарних відділення Укрпошти, одне з яких – центральне. Відкриття головного відділення у Херсоні дозволить стабільно забезпечувати виплатами не лише місто, а й область загалом.

Отримати всі інші соціальні виплати також допоможуть держбанки, які вже від завтра планують відкрити свої відділення у звільненому Херсоні, зокрема це Ощадбанк і ПриватБанк.

Нагадаємо, громадяни, які вирішать евакуюватися з деокупованого міста, щоб дочекатись його відновлення у більше безпечному місці, теж отримають фінансову підтримку від держави. Їм гарантовано виплатять готівку безпосередньо в пунктах прибуття. Це 2 тисячі гривень разової допомоги дорослим і 3 тисячі гривень дітям та особам з інвалідністю.

Мінреінтеграції дякує за оперативність і злагодженість у роботі дирекціям АТ «Укрпошта» та Пенсійного фонду України, що дозволило у найстисліші строки розпочати видачу населенню нарахованих коштів.

З 16 листопада 2022 року херсонці вже зможуть отримати доступ до банківських операцій – починають працювати відділення Ощадбанку та ПриватБанку.

Ощадбанк відновлює повноцінну роботу відділення та банкомату за адресою: м. Херсон, вул. Чорноморська, 29-А. Графік роботи: з 09:00 до 15:00.

ПриватБанк частково надаватиме послуги в центральному відділенні, що розташоване в обласному центрі по вул. Потьомкінській, 20. Графік роботи: з 09:00 до 16:00.

Найближчим часом до роботи повернуться й інші відділення цих банків.

Нагадаємо, працює гаряча лінія Херсонського гуманітарного штабу, звернутися на яку можна за телефоном: (066) 637-49-85 або ж написати у месенджери Viber, Telegram, Signal, WhatsApp за номером: (098) 176-16-98.


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