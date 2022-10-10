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Укрпошта продовжує відновлювати роботу поштових відділень на деокупованих територіях Донецької області

Вчера, 11:38 citynews.net.ua | Напечатать

До стаціонарного відділення Укрпошти в Лимані (84401), яке відновило роботу наприкінці жовтня, додалися ще три стаціонарних відділення поштового зв’язку – в Лимані (84404), Яровій (84432) та Святогірську (84130). Таким чином, Укрпошта на звільнених територіях Донецької області відновила роботу 4 стаціонарних відділень.

Щодо Лиману, то до війни там функціонувало 6 відділень поштового зв’язку. По решті 4 відділеннях проводиться оцінка пошкоджень. Загалом на деокупованих територіях Донеччини працює 4 стаціонарні відділення Укрпошти та 8 пересувних відділень. Із 40 звільнених ЗСУ сіл та міст Лиманської та Святогірської ОТГ, відділення Укрпошти покривають усі, в тому числі завдяки роботі екіпажів пересувних відділень з інших точок базування.

«Нас багато критикували за запуск пересувних відділень на користь стаціонарних. Проте зараз виявилося, що завдяки пересувним ми можемо надавати послуги на деокупованих територіях, де більшість приміщень, в тому числі і наші стаціонарні відділення, зруйновані або сильно пошкоджені. Для прикладу, пересувні з Краматорська вже більше місяця обслуговують села Лиманської та Святогірської громад. Важко сказати, скільки часу займе відновлення пошкоджених будівель – бюджет повного відновлення відділення, включаючи викрадену окупантами техніку, сягає мільйона гривень, а ми тільки в Лимані маємо 4 відділення з різним ступенем пошкоджень. Але наші клієнти можуть не хвилюватися – мобільні відділення Укрпошти будуть надавати вчасно повний спектр послуг. Крім того, ми плануємо з початку наступного року автоматизацію пересувних відділень, що означає, що пересувні в селах будуть надавати ще і банківські послуги», - прокоментував директор Донецької дирекції Укрпошти Вадим Шестопалов.

Станом на початок листопада в Донецькій області працюють 84 стаціонарних та 21 пересувне відділення поштового зв’язку. 


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